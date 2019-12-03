تعرف على خطة الأهلي لضم نجم المنتخب السوري

أظهر النادي الأهلي رغبة كبيرة في التعاقد، مع السوري عمر السومة مهاجم نادي أهلي جده السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





سبب رغبة الأهلي في التعاقد مع عمر السومة





ويريد النادي الأهلي التعاقد مع السومة في الشتاء القادم، لتدعيم مركز الهجوم في الفريق، وحل مشكلة الفقر التهديفي التي يعاني منها لاعبو مركز الهجوم في الفريق.





الخطيب يستعين برجل أعمال إماراتي لضم السومة إلى الأهلي





وبالتأكيد تواجه الأهلي مشكلة كبيرة في ضم عمر السومة، في يناير القادم، وهي المقابل الماديه الذي سيطالب به نادي أهلي جده للموافقة على رحيل اللاعب.





وكشف مصدر خاص أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، يفكر في مطالبة أحد رجال الأعمال الإماراتين المقربين منه، بأن يخاطب نادي أهلي جده لضم السومة ومساعدة النادي في إنهاء الصفقة.





ترتيب النادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز





ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني، من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، برصيد 12 نقطة من أصل 4 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.





مشاركات عمر السومة مع أهلي جده هذا الموسم





وقد شارك عمر السومة في 18 مباراة حتى الآن، مع نادي أهلي جده خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات، وسجل خلالهم 13 هدف ولم يصنع أي أهداف.



