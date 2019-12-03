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عاجل.. رامي جمال يكشف تفاصيل إصابته بمرض البهاق

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 12:23 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعرب الفنان رامي جمال، عن سعادته الكبيرة لتواجده في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، وذلك خلال استضافته معها في البرنامج.

وقال إنه كان يعتقد في البداية أن الابتلاء سيقوم بمنعه من الاستمرار في الغناء والتلحين، وأنه كان يعتقد فور إعلانه عن مرضه بأن يجد أشخاص تسئ له وتطالبه بالاعتزال، لكنه لم يجد تعليقًا واحدًا يطالبه بذلك، موضحًا أنه شعر بأن الله (يطبطب) عليه نتيجة شعوره بالرضا من الابتلاء بمرض البُهاق".

وكشف جمال، عن تفاصيل مرضه حيث أكد أن أصيب بمرض البُهاق منذ أربع سنوات، حيث كانت البداية بظهور بقع صغيرة بيضاء علي يده، وأنه قام بتغير الدواء لأكثر من عشرين مرة، وكذلك الحال بالنسبة للأطباء، حيث قام باستشارة أكثر من طبيب.

وأشار وجد منذ أربعة أشهر أن البقع بدأت تزداد في الحجم، وأنه ممنوع بأمر الطبيب من تناول أدوية تحتوي على مادة الكورتيزون، لذلك كان يقوم بمتابعتها كل يوم.

وتابع أنه شعر بالسعادة من قبل جمهوره عندما قاموا بمساندته، وأن يعتبر ذلك المرض اختبار من الله لكي يقوم بعمل حملات توعية لذلك المرض.

إصابة رامي جمال بمرض البهاق
وكان رامي قد أعلن مؤخرًا عن إصابته بمرض البُهاق، وذلك عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة،ووضع محبيه أمام أمرين هما أن يقوم باعتزال الغناء، أو أن يتقبلوا شكله بعدما ظهرت عليه أعراض ذلك المرض، وفور معرفة محبيه بذلك الخبر قاموا بمسانددته، بكلمات مليئة بالحب.


تفاصيل ألبوم رامي جمال
وفي سياق آخر، يستعد رامي لطرح أحدث ألبوماته الغنائية، ويتعاون فى ذلك الألبوم مع عدد كبير من الشعراء منهم أحمد المالكي، و تامر حسين، ويقدم ديو غنائي مع زوجته ناريمان، ومن المُقرر طرح الألبوم خلال عام ٢٠٢٠.

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الكلمات المفتاحية

منوعات مرض رامي جمال الفجر الفني البهاق

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