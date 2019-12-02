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أخبار برشلونة اليوم: ميسي يكشف عن موعد اعتزاله بعد التتويج بالكرة الذهبية والبرسا يجهز مبلغًا ضخمًا لضم خليفة سواريز

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:32 م
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أخبار برشلونة اليوم
أخبار برشلونة اليوم
أحمد عصام
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شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الاثنين 2 - 12 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى توابع فوز البارسا على فريق أتليتكو مدريد في الدوري الاسباني، وتتويج اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الحذاء الذهبي للمرة السادسة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين الموافق 2 - 12 - 2019 :-

- ميسي يفجر مفاجأة لجماهير برشلونة عن اعتزاله

كشف اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني عن موعد اعتزاله في الفترة المقبلة، وقال خلال حفل تتويج جائزة الكرة الذهبية "موعد الإعتزال يقترب وهو أمر صعب للغاية".

- بالون دور 2019| ليونيل ميسي يتوج بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه

تُوج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وفريق برشلونة الإسباني، بجائزة الكرة الذهبية المُقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية للمرة السادسة في فريقه ليفك الشراكة رسميًا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال الحاصلة على الكرة الذهبية 5 مرات.

- ميسي وتير شتيجن الثنائي الخارق لفالفيردي

تمكن ليونيل ميسي من الفوز على برشلونة في ملعب استاد واندا متروبوليتانو مساء الأحد بهدف متأخر ، حيث قدم مثالاً آخر له على تسوية مباريات الكاتالونيين، ومارك أندريه تير شتيجن هائل وأظهر ذلك مرة أخرى في مدريد وكان الألماني هو المفتاح في واندا مع محطتين كبيرتين في الشوط الأول.

- صراع ساخن بين برشلونة وإنتر ميلان لخطف نجم أرسنال

دخل نادي إنتر ميلا الإيطالي في صراع شرس مع برشلونة من أجل التعاقد مع المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، ويقدم أوباميانج مستوى مميز مع أرسنال هذا الموسم حيث سجل المهاجم الجابوني 10 أهداف في 14 مباراة، ويرغب نادي برشلونة في التعاقد مع المهاجم الجابوني الذي ينتهي تعاقده مع أرسنال في نهاية صيف 2021.

- صدمة برشلونة في مدافعه الجديد

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الاثنين عن تقييم لاعبي برشلونة عقب الفوز أمس على أتلتيكو مدريد، واحتل ليونيل ميسي المركز الأول في التقييم بأعلى نسبة والتي بلغت 8 درجات مع زميله الألماني تير شتيجين حارس المرمى، فيما جاء سيرجيو روبيرتو في المركز الثاني بـ7 درجات.

- ميسي يقود التشكيل المثالي لجولة الدوري الإسباني

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة التشكيل المثالي للجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني "الليجا"، ونجح برشلونة في حسم القمة أمس أمام أتلتيكو مدريد بهدف للاعب الأرجنتيني والذي سجله في الدقيقة 86 من عمر اللقاء الذي أقيم على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وكشف موقع "sofa score" علن التشكيل المثالي والذي جاء على النحو التالي :-

حراسة المرمى : ماسيب.
خط الدفاع : كارفخال - بيكيه - كارلوس - رودريجيز.
خط الوسط : أنجويسا - جاسون - أوديجارد - نبيل فقير.
خط الهجوم : راؤول جارسيا - ليونيل ميسي.

- نجم أتليتكو مدريد يعلنها صريحة: "ميسي هو الأفضل"

تعرض فريق أتليتكو مدريد للهزيمة من فريق برشلونة بالأمس بنتيحة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في مدريد، وقال ساؤول لاعب فريق أتليتكو مدريد لصحيفة الماركا :"نشعر بالإحباط في النهاية من الهزيمة ، حيث لعبنا بشكل جيد ، وخلقنا فرصًا للتسجيل لكن عندما يكون ميسي في أرض الملعب ، يمكنه فعل ذلك وبهذه السهولة ميسي هو الأفضل."
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