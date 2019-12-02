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لهذا الأسباب.. كاظم الساهر يلغي حفله في موسم الرياض

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:18 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلن الفنان كاظم الساهر عن إلغاء حفله في موسم الرياض، وذلك للظروف الصعبة التي تمر بها مدينة العراق، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث خلال منشور له: "نود أن نلفت عنايتكم إلى أن تم إلغاء مشاركة كاظم الساهر في مهرجان موسم الرياض نظراً للظروف الراهنة في العراق الحبيب. نعتذر من الجمهور السعودي الكريم و نشكر تفهمكم، العراق، كاظم الساهر".

وفي سياق آخر، تعرض كاظم الساهر في أكتوبر الماضي لشائعة وفاته مسومًا، وكتب كاظم الساهر تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" قال فيها: "نود أن نلفت عنايتكم إلى أن كاظم الساهر بخير والشائعات التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي عارية عن الصحة، نشكر اهتمامكم و محبتكم، دمتم بكل خير".

الجدير بالذكر أن موسم الرياض شهد إقامة حفلات عديدة لكبار النجوم في الوطن العربي منهم :صابر الرباعي، محمد رمضان، عمرو دياب،عمرو مصطفي، شيرين عبد الوهاب،ديانا حداد،أصاله، تامر حسني، نانسي عجرم، تامر عاشور، عاصي الحلاني،رامي صبري، نجوي كرم، حسين الجسمي.
لهذا الأسباب.. كاظم الساهر يلغي حفله في موسم الرياض
لهذا الأسباب.. كاظم الساهر يلغي حفله في موسم الرياض
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كاظم الساهر فن حفله حفلات حفل كاظم الساهر في موسم الرياض

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