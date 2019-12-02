Advertisements
Advertisements
Advertisements

خلال منتدى الإعلام السعودي.. أمين رابطة العالم الإسلامي يناقش مصطلح "الإسلاموفوبيا"

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:04 م
Advertisements
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى
الفجر السعودي
Advertisements

‏قال الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى، مساء اليوم الإثنين، إن دول الغرب بدأت استخدام مصطلح "الإسلاموفوبيا" منذ عام 1997؛ لرهبة الناس من الدين الإسلامي والمسلمين.
 
وأوضح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، في كلمة له أمام منتدى الإعلام السعودي، الذي انطلق في وقت سابق من صباح اليوم، أن تزايد وجود الجماعات المتطرفة المحسوبة زورًا ‏على الإسلام وتزايد الفجوة الحضارية؛ بسبب عدم الحوار مع الآخر ضاعف من الآثار السلبية للإسلاموفوبيا.
وتابع الدكتور محمد العيسى، أن مصطلح الإسلاموفوبيا يستخدمه اليمين المتطرف في الغرب؛ لعزل الدين الإسلامي عن سائر الأديان، باعتباره وفق مُنَظري هذا المصطلح دينًا لا ينسجم مع العصر ويحمل أفكارًا خطيرة، لافتاً إلى أن هذا الخطاب اليميني المتطرف يصف الإسلام بأنه "دين عاشق للحروب والدمار ويكره الآخرين ويرفض وجود غير المسلمين" هذا من وجهة نظر منظر الإسلاموفوبيا.
وأضاف، إن هذا المصطلح أعطى صورًا سلبية وأساء للإسلام والمسلمين من خلال أحداث متلازمة بين الإسلام والإرهاب وأقصى الدين الإسلامي كدين حضاري، مبيناً أن هذا المصطلح لم يَعد مقتصرًا على الغرب فقط بل انتشر ويتم استخدامه في نطاق أوسع وأصبح الشرق الأقصى يستخدم هذا الخطاب أيضًا.

هذا وانطلقت أعمال منتدى الإعلام السعودي في نسخته الأولى تحت شعار "صناعة الإعلام.. الفرص والتحديات"، اليوم الاثنين، فى العاصمة الرياض، بحضور نخبة من الخبراء وقادة الإعلام والفكر ومشاركة أكثر من ألف إعلامي من 32 دولة.

ويناقش منتدى الإعلام السعودي، الذي انطلق اليوم، واقع صناعة الإعلام وتحدياته، والمحتوى الإعلامي في البيئة الجديدة للاتصال، وصناعة التأثير وتشكيل الرأي العام عبر العالم، والإعلام كقوة ناعمة ودوره في بناء السمعة للدول والمجتمعات.

ويستمر المنتدى على مدار يومين، حيث يتناول أكثر من 50 جلسة وورشة عمل، قضايا صناعة الإعلام المرئي والمسموع والمطبوع والرقمي، وعارضًا التجارب المحلية والدولية وتحديات الرسالة الإعلامية في ظل التطور التقني المتنامي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والحضور الرقمي المهيمن على الإعلام اليوم، إضافة إلى البحث في تجربة البرامج الحوارية، ومتطلبات النجاح المهنية والقضايا المتعلقة بالأداء والصدقية، ومحاربة الشائعات، والاستثمار في الإعلام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتدى الإعلام السعودي المملكة السعودية الأمين رابطة العالم الإسلامي الإسلاموفوبيا

أخبار تهمك

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف الأسرار الحقيقية لرحيل ميتشو عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من ميتشو بعد إقالته من تدريب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية.. تعرف على الترتيب النهائي للعشرة الأوائل (بالون دور 2019)

منذ ثلث ساعة

أخبار الأهلي اليوم الإثنين.. كواليس إصابة صالح جمعة وصفقتان من العيار الثقيل على أبواب الجزيرة

منذ ساعة و 18 دقيقة

أول رد فعل من رونالدو بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية للمرة السادسة

منذ ثلث ساعة

فان دايك يسخر من رونالدو بتصريح مدوي

منذ أقل من ساعتين

رحيل الإعلامية جيهان عفيفي مقدمة برنامج "سكوب"

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. الزمالك يختار بين 3 مدربين لخلافة ميتشو

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار ريال مدريد: زيدان يحسم مصير نجم الريال وصدمة كبرى تضرب الملكي قبل الكلاسيكو ومحاولة التعاقد مع ميسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من ميسي بعد تتويجه بالكرة الذهبية السادسة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. خاص لـ"الفجر الرياضي" ميسي يتوج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي يوتيوب NOW

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول ظهور لحمدي النقاز بعد هروبه من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يفجر مفاجأة لجماهير برشلونة عن اعتزاله

منذ 34 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:57 م

ميسي يفجر مفاجأة لجماهير برشلونة عن اعتزاله

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

07:41 م

أول رد فعل من رونالدو بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية للمرة السادسة

11:09 م

بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية.. تعرف على الترتيب النهائي للعشرة الأوائل (بالون دور 2019)

11:11 م

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي يوتيوب NOW

07:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status