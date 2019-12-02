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بعد حصده المركز الخامس.. محمد صلاح يواصل التألق رفقة الكبار في "البالون دور"

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:02 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
محمد الصو
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انتهت منذ قليل مراسم تسليم جائزة أفضل لاعب الكرة الذهبية "البالون دور" والتي أقيمت بمسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس والتي تنظمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

 

وتوج بالجائزة الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، وحل الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول ثانيًا، فيما البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس ثالثًا، والسنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول رابعًا، ثم تواجد المصري محمد صلاح نجم ليفربول بالمركز الخامس للجائزة.

 

وجاءت قائمة العشر الأوائل كالآتي:-

 

1- ليونيل ميسي...برشلونة

2- فان دايك... ليفربول

3- كريستيانو رونالدو...يوفنتوس

4- ساديو ماني...ليفربول

5- محمد صلاح...ليفربول

6- كيليان مبابي...باريس سان جيرمان

7- بيكر اليسون... ليفربول

8- ليفاندوفسكي...بايرن ميونيخ

9- بيرناندو سيلفا... مانشستر سيتي

10- رياض محرز... مانشستر سيتي

 

ويرصد " الفجر الرياضي" أرقام محمد صلاح مع ليفربول والمنتخب الوطني بالعام الماضي من خلال التقرير الآتي:-

 

أولًا.. "ليفربول"

عدد المشاركات: 52 مباراة بجميع المسابقات.

دقائق اللعب: 4342 دقيقة.

أحرز: 27 هدف.

معدل التهديف: هدف كل 161 دقيقة.

صناعة أهداف: 13 هدف.

الإنجازات: التتويج بلقب هداف البريميرليج مناصفة مع السنغالي ماني زميله بالفريق والجابوني بيبر أوبامينج لاعب آرسنال برصيد 22 هدف لكل منهما.

 

قاد فريقه للفوز بدوري أبطال أوروبا بعد غياب دام لمدة 14 عامًا على حساب توتنهام هوتسبير في النهائي.

 

ثانيًا... "المنتخب الوطنى"

شارك مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس الأمم الإفريقية والتي أقيمت في مصر بمنتصف العام الجاري، وخرج من دور الـ16 بعد الهزيمة أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

 

استطاع أن يحرز هدفين رفقة الفراعنة بالبطولة ولكنهما في دور المجموعات، وساهم في التأهل للدور التالي قبل أن يخرج من الأدوار الإقصائية.

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الكلمات المفتاحية

محمد صلاح رياضة البالون دور اخبار الرياضة

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