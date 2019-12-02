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الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع مواد لاصقة بالقناطر

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:07 م
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سيارات اطفاء
سيارات اطفاء
محمد نبيل
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، مساء اليوم الإثنين، على حريق شب بمصنع مواد لاصقة بباسوس بمدينة القناطر الخيرية، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمصنع للمواد اللاصقة بباسوس بمدينة القناطر الخيرية.

وانتقل علي الفور المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتبين أن المصنع علي مساحة 60 مترًا دور أرضي يعلوه شقة سكنية، وجرى الدفع ب4 سيارات إطفاء وجرى السيطرة على الحريق، دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.
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الكلمات المفتاحية

مصنع حريق النيابة القليوبية الحماية المدنية

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