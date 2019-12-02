المدن الجديدة قِبلة المصريين خلال سنوات.. وتعمير آلاف الأفدنة بالطرق الحديثة

تعتبر المدن الجديدة هي الملاذ الوحيد للتوسع العمراني وبناء مجتمعات تكنولوجية متطورة من أجل توفير مستوى معيشي مناسب للمواطن المصري من خلال فرص عمل حقيقة على أرض الواقع، بالاضافة لمسكن وشبكة طرق وبنية تحتية ملائمة.



وينشر "الفجر"، أهم المعلومات عن أبرز المدن الجديدة والتي بدأت الدولة في إنشائها وهي كالتالى:



مدينة العلمين الجديدة

تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة العلمين الجديدة 48130.82 فدان ويبلغ عدد السكان المستهدف حوالي 2 مليون نسمة وقد تم تخصيص مبلغ 3 مليارات جنيه من موازنة الهيئة للبدء في تنفيذ الأتي:



المرحلة الأولى من محطة تحلية مياه الشرب بطاقة 100 ألف م3يوم،

تطوير الطريق الساحلي (إسكندريةمطروح) من الكم 93 حتي تقاطعه مع طريق وادي النطرونالعلمين بقيمة 320 مليون جنيه.

تطوير مدينة العلمين القائمة وتضمينها ضمن التخطيط العام.

وتقع المدينة بالساحل الشمالي الكيلو 34 غرب الإسكندرية حتى الحدود الغربية لجمهورية مصر العربية – يحدها شمالا البحر الأبيض المتوسط وجنوبا خط كنتور 200.



العاصمة الادارية الجديدة

من أجل تطوير القاهرة إلى مركز سياسي وثقافي وإقتصادي رائد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال بيئة إقتصادية مزدهرة تدعمها الأنشطة الاقتصادية المتنوعة وتحقيق التنمية المستدامة لضمان الحفاظ على الأصول التاريخية والطبيعية المميزة التي تمتلكها القاهرة، وتسهيل المعيشة فيها من خلال بنية تحتية تتميز بالكفاءة، تم البدء فى إنشاء العاصمة الإدارية شرق مدينة القاهرة وذلك لموقعها المتميز وقربها من منطقة قناة السويس والطرق الإقليمية والمحاور الرئيسية.



ويبلغ عدد السكان المستهدف خلال المرحلة الأولى حوالى 0.5 مليون نسمة بالإضافة إلى عدد 40 إلى 50 ألف موظف حكومي يتم نقلهم بالمقرات الجديدة، مع التخطيط لزيادة الطاقة الإستيعابية إلى 100 ألف موظف بعد الثلاثة أعوام الأولى، وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 170 ألف فدان، عدد السكان عند اكتمال نمو المدينة 6.5 مليون نسمة، فرص العمل المتولدة حوالي 2 مليون فرصة عمل.



مدينة المنصورة الجديدة

تطل المنصورة الجديدة على البحر الابيض المتوسط بطول 15 كم، وتتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، وتم صدور القرار الجمهورى رقم 378 لسنة 2017 بمساحه 5104 فدان، بالاضافة إلى قرار جمهورى رقم (8) لسنه 2018 باضافه مساحه 809 فدان ليصبح اجمالى مساحه المدينة 5913 فدان.



دشن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهوريه مدينة المنصورة الجديدة فى 1-3-2018، وتنفذ مدينة المنصورة الجديدة على 4 مراحل، وتبلغ مساحه المرحله الاولى لمدينه المنصورة الجديدة حوالى 2063 فدان.



مدينة شرق بورسعيد

تعد المدينة الساحلية الجديدة الأولى شرق قناة السويس لتخدم أغراض تنمية منطقة قناة السويس بحيث تستهدف إستيعاب أكثر من نصف مليون نسمة مع اكتمال نموها وتستهدف الحكومة تطوير المرحلة الأولى للمدينة بمسطح يتجاوز 3000 فدان على الأقل حتى 2018.



مدينة غرب أسيوط

يمتاز موقعها أعلى هضبة أسيوط واتصاله بشبكة الطرق القومية والإقليمية والقرب من مطار أسيوط وتبعد 28كم عن مدينة أسيوط الجديدة تتوسط مدينة أسيوط المسافة بين التجمعين – 18 كم عن أعلى الهضبة.



مدينة غرب قنا

مشروع تجمع مدينة غرب قنا هو إحدى المشروعات القديمة والتي أعادت الدولة العمل بها مطلع العام الجاري.



مدينة توشكى الجديدة

تبلغ مساحة مدينة توشكي 3000 فدان لإستيعاب 80 ألف نسمة لتوفر 30 ألـف فرصة عـمل ولتتكامل مع القرى الريفية المحيطة بمشروع توشكي وتضم " الخدمات - الصناعات الخفيفة - التصنيع الزراعى - الأنشطة الترفيهية "، وجاري حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى لاستيعاب 17 ألف نسمة بتكلفة500 مليون جنيه لإنشاء1000 وحدة سكنية ومراكز الخدمات يتم نهوها خلال العام الحالي.



مدينة الأقصر الجديدة

تقع مدينة الأقصر الجديدة على الشاطيء الشرقي لنهر النيل يخترقها طريق (الأقصر قنا الصحراوي) من الجانب الغربي والجنوبي من المدينة وتقع على بعد 3.5كم جنوب شرق مدينة الأقصر وعلى بعد 3كم من طريق (مصرأسوان الزراعي) وعلى بعد 14كم من مطار الأقصر الدولي (الطريق المقترح)، وتقع داخل الحدود الإدارية لمدينة الأقصر، ويبلغ عدد السكان المتوقع للمدينة 200 ألف نسمة.

