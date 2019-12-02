شاهد.. رامي إمام يتغزل في زوجته بعد أن التقتت صورة له

وي، تمللي الصور اللي بتيجي من أقرب الناس ليك هي أحلي الصور، مهما تعدي السنين"، وحظيت الصورة على إعجاب كبير من قبل مُتابعيه.



وفي سياق آخر، يُجري رامي حاليًا الاستعدادات القصوى لكي ينتهي من تصوير مسلسل "فلانتينو"، ليلحق العرض في السباق الرمضاني القادم لعام٢٠٢٠، والمسلسل من بطولة عادل إمام، طارق الأبيارى، دلال عبد العزيز، إلهام عبد البديع، داليا البحيرى، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، حمدي الميرغني، سليمان عيد، وفاء صادق، بدرية طلبة، هدى المفتى، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.



يحرص المخرج رامي إمام على التفاعل بشكل دائم مع مُتابعيه، وذلك من خلال حسابه الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".نشر رامي صورة جديدة له، ظهر في الصورة وهو مُرتديًا "سويت شيرت" باللون الأسود، و"تي شيرت" باللون الأبيض، وعلق رامي على الصورة قائلاً: "أنا الحقيقة مبعرفش اتصور خالص لما حد بيقول لي صورك، بس هنا كنت بالعب مع بنتي وهي صورتني الصورة دي، وعجبتني إ