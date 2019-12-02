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ميسي يفوز بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه « بالون دور 2019»

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 10:52 م
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ميسي
ميسي
محمد مرعي
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فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين، بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه ليفك الشراكة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الحفل الذي أقامته مجلة "فرانس فوتبول" مساء اليوم الإثنين بالعاصمة الفرنسية باريس

وتمكن ميسي من فك الشراكة مع نجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو (5 ألقاب لكل منهما) وتصدّر قائمة اللاعبين الأكثر تتويجاً بجائزة الـ"بالون دور" برصيد 6 ألقاب.

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