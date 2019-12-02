هاني رسلان: تفاؤل حذر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا ترواغ

قال هاني رسلان، مستشار مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك نوع من التفاؤل الحذر حول اجتماعات أزمة سد النهضة التي عقدت اليوم بالقاهرة، لافتًا إلى أن حضور البنك الدولي والولايات المتحدة لهذه الاجتماعات أمر مهم للغاية.



وتابع "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "العربية الحدث"، مساء الإثنين، أن أديس أبابا تستخدم لغة المصارحة في خطابتها، وفي نفس الوقت تستخدم المراوغات من خلال التوجه نحو الصين وفرنسا وألمانيا لطلب كميات كبيرة من الأسلحة، معقبًا: "لا أحد يعرف لمن ستوجه إثيوبيا هذه الأسلحة".



وأشار إلى أن مرحلة المفاوضات ما زالت غير واضحة، لافتَا إلى أن اجتماعات القاهرة مخصصة للرد على الاقتراح المصري الخاص بإدارة وتشغيل وملء سد النهضة، متابعًأ:" الشيطان دائمًا ما يكمن في التفاصيل".



ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي يتعرض لضغوط سياسية كبيرة من الداخل بعد قبوله الوساطة الأمريكية في مفاوضات سد النهضة، وهو يحاول أحد نوع توازن بين الضغوط الداخلية والخارجية في هذا الأمر، في ظل سعي بعض السياسي النيل منه سياسيًا، معقبً:" عليمنا الانتظار حتى نهاية 15 يناير المقبل لكي نستكف ملامح وجود أي اتفاق".

