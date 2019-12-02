Advertisements
Advertisements
Advertisements

هاني رسلان: تفاؤل حذر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا ترواغ

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 10:49 م
Advertisements
سد النهضة
سد النهضة
كساب أحمد
Advertisements
قال هاني رسلان، مستشار مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك نوع من التفاؤل الحذر حول اجتماعات أزمة سد النهضة التي عقدت اليوم بالقاهرة، لافتًا إلى أن حضور البنك الدولي والولايات المتحدة لهذه الاجتماعات أمر مهم للغاية.

وتابع "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "العربية الحدث"، مساء الإثنين، أن أديس أبابا تستخدم لغة المصارحة في خطابتها، وفي نفس الوقت تستخدم المراوغات من خلال التوجه نحو الصين وفرنسا وألمانيا لطلب كميات كبيرة من الأسلحة، معقبًا: "لا أحد يعرف لمن ستوجه إثيوبيا هذه الأسلحة".

وأشار إلى أن مرحلة المفاوضات ما زالت غير واضحة، لافتَا إلى أن اجتماعات القاهرة مخصصة للرد على الاقتراح المصري الخاص بإدارة وتشغيل وملء سد النهضة، متابعًأ:" الشيطان دائمًا ما يكمن في التفاصيل".

ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي يتعرض لضغوط سياسية كبيرة من الداخل بعد قبوله الوساطة الأمريكية في مفاوضات سد النهضة، وهو يحاول أحد نوع توازن بين الضغوط الداخلية والخارجية في هذا الأمر، في ظل سعي بعض السياسي النيل منه سياسيًا، معقبً:" عليمنا الانتظار حتى نهاية 15 يناير المقبل لكي نستكف ملامح وجود أي اتفاق".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مفاوضات سد النهضة المراوغات التفاؤل الأسلحة

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد فعل من ميتشو بعد إقالته من تدريب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

فان دايك يسخر من رونالدو بتصريح مدوي

منذ أقل من ساعتين

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يفجر مفاجأة لجماهير برشلونة عن اعتزاله

منذ 34 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الإثنين.. كواليس إصابة صالح جمعة وصفقتان من العيار الثقيل على أبواب الجزيرة

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. الزمالك يختار بين 3 مدربين لخلافة ميتشو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف الأسرار الحقيقية لرحيل ميتشو عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خاص لـ"الفجر الرياضي" ميسي يتوج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من ميسي بعد تتويجه بالكرة الذهبية السادسة

منذ أقل من ساعة

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي يوتيوب NOW

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من رونالدو بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية للمرة السادسة

منذ ثلث ساعة

رحيل الإعلامية جيهان عفيفي مقدمة برنامج "سكوب"

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. أول ظهور لحمدي النقاز بعد هروبه من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار ريال مدريد: زيدان يحسم مصير نجم الريال وصدمة كبرى تضرب الملكي قبل الكلاسيكو ومحاولة التعاقد مع ميسي

منذ أقل من ساعتين

بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية.. تعرف على الترتيب النهائي للعشرة الأوائل (بالون دور 2019)

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

"الشهاوي": الوساطة الأمريكية في ملف سد النهضة مهمة جدًا

هاني رسلان: الولايات المتحدة الطرف الأكثر فاعلية في أزمة سد النهضة حاليًا

هبة القدسي: مؤشرات مفاوضات سد النهضة في أمريكا ايجابية

"السرج".. 10 معلومات عن السد الإثيوبي الجديد

عاجل.. تنفيذ أول توصيات اجتماع واشنطن بشأن سد النهضة (صورة)

صحيفة سودانية تكشف ما اتفقت عليه مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:57 م

ميسي يفجر مفاجأة لجماهير برشلونة عن اعتزاله

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

07:41 م

أول رد فعل من رونالدو بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية للمرة السادسة

11:09 م

بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية.. تعرف على الترتيب النهائي للعشرة الأوائل (بالون دور 2019)

11:11 م

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي يوتيوب NOW

07:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status