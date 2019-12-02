Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد تتويج ميسي.. سجل الفائزين بالكرة الذهبية عبر التاريخ (بالون دور)

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 10:45 م
Advertisements
ميسي
ميسي
ريهام عبد المحسن
Advertisements
حسم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني فوزه بالكرة الذهبية السادسة في تاريخه. وكانت جميع المؤشرات والتسريبات تصب في مصلحة فوز ليونيل ميسي بالفوز بالكرة الذهبية السادسة بعد انتشار أنباء في الأيام الماضية عن سفر وفد من فرانس فوتبول لمدينة برشلونة لعقد جلسة تصويرية مع اللاعب تمهيداً لمنحه الجائزة.

كما غاب كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس عن حضور حفل التتويج بالكرة الذهبية وهذا كان دليل واضح على خروجه من المنافسة بعد تفضيله حضور حفل أفضل لاعب في الدوري الإيطالي مساء اليوم في ميلان.

ويعتبر الثلاثي الأبرز الذي دخل ميسي في منافسة قوية معهم في صراع الكرة الذهبية، ثنائي ليفربول فان دايك ومحمد صلاح وكريتسانو رونالدو نجم يوفنتوس.

ويستعرض الفجر الرياضي أسماء الفائزين بالجائزة منذ 1956:

1956: الإنجليزي ستانلي ماثيوز
1957 و1959: الإسباني الفريدو دي ستيفانو
1958: الفرنسي ريمون كوبا
1960: الإسباني لويس سواريز
1961: الإيطالي عمر سيفوري
1962: التشيكوسلوفاكي جوزف ماسوبوست
1963: الحارس السوفياتي ليف ياشين
1964: الإسكتلندي دينيس لو
1965: البرتغالي أوزيبيو
1966: الإنجليزي بوبي تشارلتون
1967: المجري فلوريان ألبرت
1968: الويلزي جورج بست
1969: الإيطالي جاني ريفيرا
1970: الألماني جيرد مولر
1971 و1973 و1974: الهولندي يوهان كرويف
1972 و1976: الألماني فرانتس بكنباور
1975: السوفياتي أوليغ بلوخين
1977: الدنماركي آلن سيمونسن
1978 و1979: الإنجليزي كيفن كيغان
1980 و1981: الألماني كارل هاينتس رومينيغه
1982: الإيطالي باولو روسي
1983 و1984 و1985: الفرنسي ميشال بلاتيني
1986: السوفياتي إيغور بيلانوف
1987: الهولندي رود خوليت
1988 و1989: الهولندي ماركو فان باستن
1990: الألماني لوثار ماتيوس
1991: الفرنسي جان بيار بابان
1992: الهولندي ماركو فان باستن
1993: الإيطالي روبرتو باجيو
1994: البلغاري خريستو ستويتشكوف
1995: الليبيري جورج ويا
1996: الألماني ماتياس زامر
1997: البرازيلي رونالدو
1998: الفرنسي زين الدين زيدان
1999: البرازيلي ريفالدو
2000: البرتغالي لويس فيجو
2001: الإنجليزي مايكل أوين
2002: البرازيلي رونالدو
2003: التشيكي بافل ندفيد
2004: الأوكراني أندري شفتشنكو
2005: البرازيلي رونالدينيو
2006: الإيطالي فابيو كانافارو
2007: البرازيلي كاكا
2008 و2013 و2014 و2016 و2017: البرتغالي كريستيانو رونالدو
2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019: الأرجنتيني ليونيل ميسي
2018: الكرواتي لوكا مودريتش

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هدف ليونيل ميسي ميسي يتوج بالكرة الذهبية ليونيل ميسي حفل جائزة الكرة الذهبية جائزة الكرة الذهبية ميسي الكرة الذهبية ميسي الكرة الذهبية

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد فعل من ميتشو بعد إقالته من تدريب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يختار بين 3 مدربين لخلافة ميتشو

منذ حوالي 3 ساعات

فان دايك يسخر من رونالدو بتصريح مدوي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من ميسي بعد تتويجه بالكرة الذهبية السادسة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. خاص لـ"الفجر الرياضي" ميسي يتوج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه

منذ حوالي 3 ساعات

رحيل الإعلامية جيهان عفيفي مقدمة برنامج "سكوب"

منذ ساعتين و 29 دقيقة

بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية.. تعرف على الترتيب النهائي للعشرة الأوائل (بالون دور 2019)

منذ ثلث ساعة

عاجل.. أول ظهور لحمدي النقاز بعد هروبه من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الإثنين.. كواليس إصابة صالح جمعة وصفقتان من العيار الثقيل على أبواب الجزيرة

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي يوتيوب NOW

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يفجر مفاجأة لجماهير برشلونة عن اعتزاله

منذ 34 دقيقة

أخبار ريال مدريد: زيدان يحسم مصير نجم الريال وصدمة كبرى تضرب الملكي قبل الكلاسيكو ومحاولة التعاقد مع ميسي

منذ أقل من ساعتين

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف الأسرار الحقيقية لرحيل ميتشو عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من رونالدو بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية للمرة السادسة

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

سجل المتوجين بالكرة الذهبية.. التاريخ ينتظر صلاح

بعد تتويج مودريتش.. تعرف على سجل اللاعبين الذين اقتنصوا جائزة الكرة الذهبية

سجل الفائزين بجائزة الافضل في العالم the best

قبل الإعلان عن "The best".. تعرف على السجل الكامل للفائزين بلقب الأفضل في العالم

مشاهدة حفل جائز الكرة الذهبية بث مباشر الآن Ballon d'Or 2019 Awards Live

عاجل.. خاص لـ"الفجر الرياضي" ميسي يتوج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:57 م

ميسي يفجر مفاجأة لجماهير برشلونة عن اعتزاله

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

07:41 م

أول رد فعل من رونالدو بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية للمرة السادسة

11:09 م

بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية.. تعرف على الترتيب النهائي للعشرة الأوائل (بالون دور 2019)

11:11 م

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي يوتيوب NOW

07:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status