قبل عرض حلقته في "صاحبة السعادة".. رامي جمال يوجه رسالة إلى إسعاد يونس

روجت الفنانة إسعاد يونس لحلقة اليوم، من برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنان رامي جمال، وذلك من خلال حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشرت إسعاد مقطع فيديو جديد لها، ظهرت في الفيديو وهي برفقة الفنان رامي جمال، ووجه رامي خلال الفيديو رسالة إلى أسعاد يونس، حيث قال: "أنا عمري ما سجلت في برنامج، وكنت رايحح فاكك، دايما بكون "خشباوي"، خايف جدًا، ودايما أهلي بيقولوا لي فك شوية في البرنامج، مش بحس إني عارف أفك، مع احترامي لكل الأساتذة اللي استضافوني قبل كده".



وتابع رامي قائلاً: "حضرتك منقية كرو كلهم عندهم نفس الاينرجي، فأنا مبسوط، وحاسس إن ده أول انترفيو بعمله، وحاسس إني جاي أصور برنامج وسط أهلي، أنا بحب حضرتك جدا".



ثم خاطبته إسعاد قائلة: "طبعا يا حبيبي أنت وسط أهلك ومنورنا، وأنا سعيدة إنك هتكون معايا"، وعلقت إسعاد على الفيديو قائلة: "حبيبي يا رامي".



ويُعد ذلك الظهور الإعلامي الأول له عقب إعلانه عن إصابته مرض البهاق، ومن المُقرر أن يتحدث رامي جمال في تلك الحلقة عن أزمة مرضه، وتفاصيل علاجه، وعن زوجته ناريمان، والديو الذي يقدمه معها.



إصابة رامي جمال بمرض البهاق



وكان رامي قد أعلن مؤخرًا عن إصابته بمرض البُهاق، وذلك عبر حساباته الشخصية، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ووضع محبيه أمام أمرين هما أن يقوم باعتزال الغناء، أو أن يتقبلوا شكله بعدما ظهرت عليه أعراض ذلك المرض، وفور معرفة محبيه بذلك الخبر قاموا بمساندته، بكلمات مليئة بالحب.



تفاصيل ألبوم رامي جمال



وفي سياق آخر، يستعد رامي لطرح أحدث ألبوماته الغنائية، ويتعاون فى ذلك الألبوم مع عدد كبير من الشعراء منهم أحمد المالكي، و تامر حسين، ويقدم ديو غنائي مع زوجته ناريمان، ومن المُقرر طرح الألبوم خلال عام ٢٠٢٠.

