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الآن مباشرة.. لحظة الإعلان عن اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية ballon d'or 2019

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 10:27 م
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ميسي
ميسي
الفجر الرياضي
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دقائق قليلة تفصلنا عن الإعلان باللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" (بالون دور 2019) وذلك خلال الحفل الذي يُقام حاليًا بمسرح دو شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويتصدر ليونيل ميسي الترشحيات للفوز بالجائزة متفوقًا على الهولندي فان دايك نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب هولندا والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال، والسنغالي ساديو ماني نجم الريدز ومنتخب السنغال.
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