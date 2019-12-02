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المؤبد لـ 8 متهمين وبراءة 10 في قضية استشهاد النقيب محمد الحسيني في قنا

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 09:53 م
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النقيب محمدي رجب الحسيني
النقيب محمدي رجب الحسيني
بسام عبدالحميد
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قضت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال محافظة قنا، بالسجن المؤبد على 8 متهمين، وبراءة 10 متهمين في قضية قتل ضابط شرطة، أثناء مشاركته في حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، في جبال قرية أبوحزام.

تعود أحداث الواقعة إلى إبريل 2018، عندما استشهد النقيب محمدي رجب الحسيني، بقوات الأمن المركزي، وإصابة النقيب أدهم يوسف، من المرور، والمجند محمد عصمت، بطلقات نارية، بعد تبادل النيران بين قوات الأمن والخارجين عن القانون في جبال أبوحزام.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من المتهين، وتصفية المتهم الرئيسي في الواقعة، وأحالت القضية إلى النيابة العامة، التي وجهت للمتهمين تهمة القتل العمد.

ووجهت النيابة العامة لـ 18 متهمًا في القضية تهمة قتل الضابط، وحيازة أسلحة نارية وطلقات، وأحالت القضية التي عاقبت 8 متهمين في الواقعة منهم 7 حضوري وواحد غيابي وهم: عبدالعظيم.ع.ا، وشقيقيه محمد ومطاوع، وشريف حجازي حسن، وشقيقه هاني، وأشرف نجدي صلاح، وحسام محمود أحمد ونصر الدين سليم جود، وأحالت القضية إلى محكمة الجنايات، التي عاقبت في جلستها الشهر الماضي، بإحالة أوراق 8 للمفتي وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم ونظر محاكمة باقي المتهمين.

وفي جلستها اليوم، قضت المحكمة برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ، وعضوية المستشارين اسماعيل محمود الفران، وحسني محمد مهاب، وسكرتارية ابو المعارف عبد الشافي، ومحمد وزيري، وأسامة الأمير، بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد، بعد أن حصلت على رأي فضيلة المفتي، وبراءة باقي المتهمين من التهمة المنسوبة إليهم.
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مصر مؤبد قنا النقيب محمدي رجب الحسيني اخبار

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