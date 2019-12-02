أبرز ملامح المران الأول لمجدي طلبة مع الحمام بالقسم الثاني





خاض مجدي طلبة المدير الفني الجديد للحمام أولي تدريباتة مساء الإثنين بعد تولية المهمة رسميا في إطار إستعدادات فريق الحمام لمباراتة القادمة أمام أبو قير للإسمدة في إطار مباريات الجولة السابعة للمجموعة الثالثة لدوري الدرجة الثانية.

بدأ المران بعقد جلسة مع اللاعبين شرح لهم فيها ضرورة الفترة القادمة للجميع والتركيز والتدريب بكل قوة لحصد المزيد من النقاط.

وإشتمل المران علي بعض الجمل التكتيكية التي يسعي طلبة لتنفيذها وتعود اللاعبين عليها خلال الفترة القادمة .



يذكر أن مجلس إدارة نادي الحمام المطروحي برئاسة عدلي الرسلان قد نجح في التعاقد مع مجدي طلبة المدير الفني السابق لإندية النجوم، والفيوم، والألومنيوم، وتليفونات بني سويف كمديرا فنيا جديدا للفريق الأول بالممتاز ب عقب إعتذار أحمد فكري الصغير عن إستكمال مهام عملة مع الفريق ليصبح تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق كالأتي: جمال حليو مشرف عام علي الكرة، وسيد زهران مدير الكرة، ومجدي طلبة مدير فني، وسمير سعد مدرب عام، ومحمود عز مدرب عام، وخميس رزق مدرب، وعاطف عيد مدرب حراس مرمي، و أحمد علي طبيب، وهاني زيتونة مسئول معدات، وإبراهيم عبد الله مسئول معدات.



نادي الحمام يحتل المركز العاشر بالمجموعة برصيد 4 نقاط حيث تعادل في الجولة الأولي بملعبة أمام المنصورة سلبيا ونال هزيمة في ثاني المباريات من غزل المحلة بإستاد غزل المحلة بهدف نظيف وفاز في الجولة الثالثة أمام دكرنس بهدف نظيف وخسر أمام فاركو 2/4 في الجولة الرابعة ومن دمنهور 1/3 في الجولة الخامسة وخسر من الرجاء في أخر مبارياتة 3/4.



أحرز لاعبوه في الـ 6 مباريات 7 أهداف عن طريق يايا كونية المحترف الإيفواري بالفريق، ومحمود أبو زيد، ووليد إبراهيم، وأحمد الدماطي، وشهاب محمد، ومحمود أبو جودة، ومحمود الزناتي، ومني مرماة ب12هدف



وتضم قائمة نادي الحمام هذا الموسم 26 لاعبا وهم : محمدفتحي السيد، وفرج شوقي، وإسلام الحريري، وعمر مرعي في مركز حراسة المرمي، وعمار شحاتة، ومحمود علاء أحمد، ومصطفي محمود عفروتو، ووليد إبراهيم أحمد، وأحمد السيد بطوط، ومحمد شعبان محمود، ومحمود زناتي رشيد، وأحمد سمير الفار، وشهاب محمد السيد، ويايا كونية، وضياء مسعود عبد العظيم، ومحمد إبراهيم العزب، ومهنا منصور سعد الله، ومحمد صلاح فتحي، ومحمود محمد أبوزيد، ومحمد بركات زويل، ومحمود محمد أبو جودة، والدسوقي مسعد زيان، وأحمد ماجد الدماطي، وسامح العزب الحصري، وعبد الرحمن عيد كاستيلو، ومحمد أحمد بكار.