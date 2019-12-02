أخبار البورصة المصرية .. "الأسكندرية لأسمنت بورتلاند" الأكثر ارتفاعاً في جلسة اليوم





أخبار البورصة المصرية.. تعرف علي أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم





تنشر بوابة الفجر أسعار الأسهم الأكثر إرتفاعاً بالبورصة المصرية ، حيث تصدر سهم الإسكندرية لأسمنت بورتلاند قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10% ، وبسعر 3.8 جنيه .











أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم الأثنين :

الاسهم الأكثر ارتفاعاً سعر السهم بالجنيه نسبة الارتفاع ا الاسكندرية لاسمنت بورتلاند 3.8 10% المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 2.4 4.2% اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 11.8 3.3% المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 10.5 2.6% بنك الكويت الوطنى - مصر 37.6 1.6%







أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين





أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي خسائر بنحو 11.4 مليار جنيه ، بقيمة سوقية عند 692.5 مليار جنيه ، وسجلت أحجام التداولات بالبورصة المصرية، نحو142.1 مليون ورقة مالية بقيمة 658.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21.7 ألف عملية لعدد 168 شركة، وارتفعت أسهم 11 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 116 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.





وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، "إيجى إكس 30" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 13537 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 526 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 1376 نقطة، وانخفض مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.37% ليغلق عند عند مستوى 478 نقطة.







