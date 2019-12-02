Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار البورصة المصرية .. "الأسكندرية لأسمنت بورتلاند" الأكثر ارتفاعاً في جلسة اليوم

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 09:25 م
Advertisements
الاسهم المصرية الأكثر إرتفاعاً
الاسهم المصرية الأكثر إرتفاعاً
نيفين سمير
Advertisements

أخبار البورصة المصرية.. تعرف علي أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم

تنشر بوابة الفجر أسعار الأسهم الأكثر إرتفاعاً بالبورصة المصرية ، حيث تصدر سهم الإسكندرية لأسمنت بورتلاند قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10% ، وبسعر 3.8 جنيه .



أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم الأثنين : 

الاسهم الأكثر ارتفاعاًسعر السهم بالجنيهنسبة الارتفاع
ا                             الاسكندرية لاسمنت بورتلاند3.810%
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )2.44.2%
        اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية11.83.3%
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز          10.52.6%
بنك الكويت الوطنى - مصر                           37.61.6%


أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين 

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي خسائر بنحو 11.4 مليار جنيه ، بقيمة سوقية عند 692.5 مليار جنيه ، وسجلت أحجام التداولات  بالبورصة المصرية،  نحو142.1 مليون ورقة مالية بقيمة 658.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21.7 ألف عملية لعدد 168 شركة، وارتفعت أسهم 11 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 116 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ،  "إيجى إكس 30" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 13537 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 526 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 1376 نقطة، وانخفض مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.37% ليغلق عند عند مستوى 478 نقطة.


وإستحوذت  تعاملات المصريين  بالبورصة المصرية علي نسبة 61.64% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.51%، والعرب على 10.84% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 48.16% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.83%.
 
ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 73.3 مليون جنيه، 5.2 مليون جنيه، 20 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 24.7 جنيه، 6.1 مليون جنيه، 67.7 مليون جنيه، على التوالى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الاسهم الاكثر ارتفاعا اسعار الاسهم المصرية اخبار البورصة المصرية اليوم اخبار البورصة المصرية

أخبار تهمك

رسميًا.. محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين بالعالم في حفل الكرة الذهبية

منذ ساعة و 9 دقيقة

مشاهدة حفل جائزة الكرة الذهبية بث مباشر beIN SPORT شاهد حفل الكرة الذهبية مباشرة ballon d'or live stream

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من ميتشو بعد إقالته من تدريب الزمالك

منذ ساعتين

عاجل.. أول ظهور لحمدي النقاز بعد هروبه من الزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. شوبير يكشف الأسرار الحقيقية لرحيل ميتشو عن الزمالك

منذ ساعتين و 42 دقيقة

بث مباشر Ennahar tv مشاهدة حفل الكرة الذهبية مباشرة الآن رابط شغال بدون تقطيع (بالون دور 2019)

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. خاص لـ"الفجر الرياضي" ميسي يتوج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يختار بين 3 مدربين لخلافة ميتشو

منذ ساعة و نصف

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة صادمة بشأن بطل فيديو جوهرة الإباحي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - لحظة الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية - «مشاهدة حفل جائزة الكرة الذهبية بث مباشر بالون 2019»

منذ 41 دقيقة

صلاح محرز يمثلان العرب في العشرة الأوائل لجائزة الكرة الذهبية

منذ 37 دقيقة

عاجل.. مدرب الأهلي السابق في الزمالك لخلافة ميتشو غدا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

يلا شوت beIN Sports News بث مباشر حفل الكرة الذهبية اليوم مشاهدة حفل جائزة الكرة الذهبية بث مباشر اليوم «بالون دور 2019»

منذ ساعتين

رحيل الإعلامية جيهان عفيفي مقدمة برنامج "سكوب"

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

"الأسكندرية لأسمنت بورتلاند" تتصدر قائمة الأسهم الأكثر إرتفاعاً بالبورصة اليوم

"الأسكندرية لأسمنت بورتلاند" تتصدر الأسهم الأكثر إرتفاعاً بالبورصة اليوم

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية .. "لاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية" يتصدر إرتفاعات اليوم

أسعار أسهم البورصة المصرية .. 5 أسهم أكثر تراجعاً اليوم

أسعار أسهم البورصة المصرية .. 5 أسهم أكثر تراجعاً اليوم

أسعار أسهم في البورصة المصرية اليوم الإثنين 28-10-2019

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:41 م

مشاهدة حفل جائزة الكرة الذهبية بث مباشر beIN SPORT شاهد حفل الكرة الذهبية مباشرة ballon d'or live stream

يلا شوت beIN Sports News بث مباشر حفل الكرة الذهبية اليوم مشاهدة حفل جائزة الكرة الذهبية بث مباشر اليوم «بالون دور 2019»

07:58 م

عاجل.. خاص لـ"الفجر الرياضي" ميسي يتوج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه

08:16 م

عاجل.. أول رد فعل من ميتشو بعد إقالته من تدريب الزمالك

07:59 م

عاجل.. شوبير يكشف الأسرار الحقيقية لرحيل ميتشو عن الزمالك

07:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status