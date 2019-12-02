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تعرف على موعد حفل سعد لمجرد في موسم الرياض

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 09:41 م
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سعد لمجرد
سعد لمجرد
هبة أحمد
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يستعد الفنان سعد لمجرد لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا بالسعودية، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض، وسيشاركه في الحفل الفنانة ميريام فارس، وفرقة ميامي،ومن المُقرر أنْ يُقام الحفل يوم الأربعاء المُوافق ١٨ ديسمبر القادم

سبب ابتعاد سعد المجرد عن الغناء

ويشهد الحفل عودة الفنان سعد لمجرد الغناء بعد غياب استمر حوالي ثلاث سنوات، بسبب اتهامه بالاعتداء الجنسي على فتاة فرنسية قاصر.

أطلق سعد العديد من الأغاني الناجحة منها "إنساي"، التي قام بتقديمها مع الفنان محمد رمضان، وحققت الأغنية مشاهدات كبيرة عبر موقع "يوتيوب".

انتعاشة فنية ورواج كبير في موسم الرياض

والجدير بالذكر أنَّ موسم الرياض شهد حالة من الرواج، و الإقبال الجماهيري الكبير، منذ بداية فاعلياته، وقد بدأت فاعلياته يوم11 أكتوبر الماضي، وتستمر فعاليات موسم إلى نهاية شهر يناير القادم لعام 2020.

حفلات النجوم في موسم الرياض

وشهد موسم الرياض حفلات عديدة لكبار النجوم في الوطن العربي منهم :صابر الرباعي، محمد رمضان، عمرو دياب،عمرو مصطفي، شيرين عبد الوهاب،ديانا حداد،أصاله، تامر حسني، نانسي عجرم، تامر عاشور، عاصي الحلاني،رامي صبري، نجوي كرم، حسين الجسمي.


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