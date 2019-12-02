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بعد إقالة ميتشو.. جروس يكتسح منافسيه في تدريب الزمالك لعام 2019

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 09:35 م
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بوابة الفجر
علي شحاتة
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أعلن مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور إقالة الصربي ميتشو عن المدير الفني للزمالك، وذلك بعد أقل من 5 أشهر على تولية المسؤولية، لينضم لضحايا المدربيين في القلعة البيضاء خلال عام 2019.


ورغم نجاح الصربي في تحقيق بطولة كأس مصر بعد أيامه من توليته تدريب الزمالك إلا أن تراجع مستوى الفريق خلال المبارايات الأخيرة على المستوى المحلي والقاري.


ويقدم "الفجر الرياضي" حصاد مدربي الزمالك في عام 2019:-

ميتشو :-

وقاد ميتشو الزمالك في 13 مباراة فاز في 8 مبارايات وتعادل في مباراة وخسر اربع مبارايات موزعة بين الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا.



جروس

قاد الزمالك في 15 مباراة بالدوري المصري من يناير 2019 حتى رحيله في 30 مايو وحقق 8 انتصارات وتعادل 5 مرات وخسر مرتين.

وتوج بلقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية بعد أن خاض 14 مباراة فاز في 6 وتعادل في 6 وخسر مباراتين.


خالد جلال

أكمل الدوري بعد رحيل جروس وقاد الفريق في 4 مباريات وحقق الفوز في مباراة وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيدا.


طارق يحيى

قاد الزمالك في لقاء وحيد وكان أمام ديكاداها الصومالي في الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا وفاز الزمالك 6- 0.

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