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"الألوان وتأثيرها النفسي" محاضرة لدعم محاربات السرطان برعاية الوعي الأثري

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 09:36 م
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المحاضرة
المحاضرة
حسام زيدان
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نظمت إدارة الوعي الأثري في القاهرة التاريخية وبالتعاون مع جمعية نريد حياة محاضرة بعنوان الألوان في "العمارة الإسلامية وتأثيرها النفسي على المريض"، وذلك في إطار برنامج "كل شئ صغير" والذي أطلقته الإدارة للدعم النفسي لمحاربات السرطان.

وألقت المحاضرة الدكتورة غدير الدرديري أستاذ العمارة والفنون الإسلامية جامعة الفيوم، حيث تحدثت عن الألوان فى العمارة الإسلامية وتأثيرها النفسى على المريض، حيث كانت نواذ المستفيات تدعم بزجاج ملون يصدر عنه أضواء ذات ألوان مريحة لنفسية المريض.

كما قامت بتعريف اللون منحيث أنه طاقة مشعة لها طول موجى يختلف فى تردده وتذبذبه من لون إلى آخر، ويمكن تحديد اللون ورؤيته من خلال طول الموجة، وعامل النقاء، عامل النصوع، كما تحدثت عن الألوان في القرآن الكريم، ودلالاتها فى الفكر الإسلامي، واستخدامها كعلاج في بيمارستانات "مستشفيات" مصر عبر العصور الإسلامية.

ومن ناحيتها قالت داليا الجوهري مدير إدارة الوع الأثري في القاهرة التاريخية، إن المحاضرة تأتي في إطار دور الإدارة التوعوي والتثقيفي، وكذلك دورها في الدعم النفسي لمختلف أفراد الشعب ومن ضمنهن محاربات السرطان.
"الألوان وتأثيرها النفسي" محاضرة لدعم محاربات السرطان برعاية الوعي الأثري
"الألوان وتأثيرها النفسي" محاضرة لدعم محاربات السرطان برعاية الوعي الأثري
"الألوان وتأثيرها النفسي" محاضرة لدعم محاربات السرطان برعاية الوعي الأثري
"الألوان وتأثيرها النفسي" محاضرة لدعم محاربات السرطان برعاية الوعي الأثري
"الألوان وتأثيرها النفسي" محاضرة لدعم محاربات السرطان برعاية الوعي الأثري
"الألوان وتأثيرها النفسي" محاضرة لدعم محاربات السرطان برعاية الوعي الأثري
"الألوان وتأثيرها النفسي" محاضرة لدعم محاربات السرطان برعاية الوعي الأثري
"الألوان وتأثيرها النفسي" محاضرة لدعم محاربات السرطان برعاية الوعي الأثري
"الألوان وتأثيرها النفسي" محاضرة لدعم محاربات السرطان برعاية الوعي الأثري
"الألوان وتأثيرها النفسي" محاضرة لدعم محاربات السرطان برعاية الوعي الأثري
"الألوان وتأثيرها النفسي" محاضرة لدعم محاربات السرطان برعاية الوعي الأثري
"الألوان وتأثيرها النفسي" محاضرة لدعم محاربات السرطان برعاية الوعي الأثري
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الكلمات المفتاحية

وزارة الاثار محاربات السرطان الوعي الأثري المحاضرة القاهرة التاريخية الاثار

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