"شئ غير مسموح به دينيا ولا أخلاقيا" أول تعليق من مدير أعمال جوهرة على الفيديوهات الإباحية

نشر باسم عبد المنعم مدير أعمال الراقصة جوهرة أول تعليق له عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وذلك بعد واقعة انتشار الفيديوهات الاباحية للراقصة مع شب في العشرينات.



وعلق باسم قائلًا: "هوا انا مطلوب منى اتناقش فى واقعة سرقة موبايل من شخص و كان عليه فيديوهات من حياته الشخصيه ؟!".



وأضاف: يا جماعه انا كميه المكالمات و الواتساب وصلتنى لمرحله انى مش عارف اشوف شغلى بشكل عام ، ده شئ ليس من اختصاص وكيل الاعمال بالناقش فيه واما بالنسبه لان الحجات الى بتتبعتلى بقت على موبايلى اكتر من ملفاتى الشخصيه ، و دا شئ غير مسموح بيه دينيا ولا اخلاقيا.



واختتم: بعد اذنكم الى بياخد من وقته علشان يضيع وقتى انا بمكالمه سلبيه او بيبعت على الواتساب ممكن يستثمر دا فانه يعمل شئ ايجابى لنفسه او لحياته احسن ربنا بهدي الجميع.



جدير بالذكر أن الراقصة جوهرة كانت قد تعرضت لفضيحة بعد نشر فيديوهات إباحية لها مع شاب مصري يدعى خالد أحمد والذي أكد بعد ذلك أنه زوجها.