



كشف محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، تفاصيل تدريب نواب المحافظين الجدد في الأكاديمية الوطنية للتدريب، قائلًا إن التدريب مقسم على أكثر من محور، لافتًا إلى أن البرنامج يستغرق حوالي 40 يوم تدريبي.وأضاف "موسى"، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين، أنه تم اختيار نواب المحافظين بناءً على تراكم الخبرات في المجالات المختلفة، والمؤهلات العلمية، والصفات الشخصية.وأشار إلى أن الدولة المصرية تقوم بعمل نموذج إعداد جديد، وتقدم رؤية للصف الثاني في حرم القيادة، لافتًا إلى أنه يتم تدريبهم تدريبًا عمليًا وليس نظريًا، كم أن يتم تدريبهم على أرض الواقع على إيجاد حلول مبتكرة وليست تقليدية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحدودة.