Advertisements
Advertisements
Advertisements

العاهل السعودى يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:56 م
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة - أحمد ثابت
Advertisements

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تعزيز التعاون الثنائي وخاصة بين مجلسي الشورى والنواب الليبي.

وقد حضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ورئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوزير المفوض بوزارة الخارجية الليبية خالد عمرو الطبيب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي الملك سلمان

أخبار تهمك

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. القبض على جوهرة وزوجها بسبب "الفيديوهات الإباحية"

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت beIN Sports News بث مباشر حفل الكرة الذهبية اليوم مشاهدة حفل جائزة الكرة الذهبية بث مباشر اليوم «بالون دور 2019»

منذ ساعة

عاجل.. أول رد فعل من ميتشو بعد إقالته من تدريب الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مدرب الأهلي السابق في الزمالك لخلافة ميتشو غدا

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. شوبير يكشف الأسرار الحقيقية لرحيل ميتشو عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. خبر سار لجماهير الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

منذ حوالي 3 ساعات

خاص لـ"لفجر الرياضي".. غياب أسم محمد صلاح عن مقاعد الضيوف وميسي الأقرب للفوز بالكرة الذهبية

منذ ساعة

عاجل.. خاص لـ"الفجر الرياضي" ميسي يتوج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الزمالك يختار بين 3 مدربين لخلافة ميتشو

منذ 33 دقيقة

بعد إقالة ميتشو.. الزمالك يعلن اسم المدرب المؤقت

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة بني سويف

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة حفل جائزة الكرة الذهبية بث مباشر beIN SPORT شاهد حفل الكرة الذهبية مباشرة ballon d'or live stream

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة بني سويف بكأس مصر

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. أول ظهور لحمدي النقاز بعد هروبه من الزمالك

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | الملك "سلمان" يستقبل رئيس إريتريا في جدة

خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت

خادم الحرمين يستعرض مع رئيس الأمة الكويتي آفاق التعاون الثنائي

قصر اليمامة .. خادم الحرمين يستقبل وزير خارجية اليابان

خادم الحرمين يستقبل رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

خادم الحرمين يبحث مع رئيس مجلس النواب الليبي آفاق التعاون بين البلدين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:58 م

يلا شوت beIN Sports News بث مباشر حفل الكرة الذهبية اليوم مشاهدة حفل جائزة الكرة الذهبية بث مباشر اليوم «بالون دور 2019»

عاجل.. خاص لـ"الفجر الرياضي" ميسي يتوج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه

08:16 م

مشاهدة حفل جائزة الكرة الذهبية بث مباشر beIN SPORT شاهد حفل الكرة الذهبية مباشرة ballon d'or live stream

07:41 م

عاجل.. أول رد فعل من ميتشو بعد إقالته من تدريب الزمالك

07:59 م

عاجل.. أول ظهور لحمدي النقاز بعد هروبه من الزمالك

07:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status