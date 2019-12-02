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محام: التحريض على الانتحار جريمة كاملة الأركان والقانون يعاقب عليها

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:47 م
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المحامي بالنفض أشرف عبد العزيز
المحامي بالنفض أشرف عبد العزيز
هدى عبدالرازق
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قال المحامي بالنفض أشرف عبد العزيز، إن المنتحر يسبب وجعًا لأهله، ولنفسه بخسارة الدنيا، وحسابه في الآخرة، مشيرًا إلى أن التحريض على الانتحار جريمة متكاملة، ويعاقب عليها القانون.

وأشار "عبد العزيز"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن المحرض لأحد الأشخاص على الانتحار، هو محرض على جريمة قتل، ويعتبر قانون فاعل أصلي في الجريمة، وله عقاب التحريض على القتل.

وأضافت أن المادة 42 من قانون العقوبات نصت على أنه إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من الأسباب الإباحة، أو لعدم وجود القصد الجنائي، وجبت معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانون.
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