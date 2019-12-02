Advertisements
Advertisements
Advertisements

الرئيس الفرنسي يشيد بتضحيات 13 جندي في مالي

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:31 م
Advertisements
إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
وكالات
Advertisements
أشاد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، بتضحيات جنود من أجل فرنسا وشعوب منطقة الساحل، مكرما 13 جندياً فرنسياً قضوا في مالي الأسبوع الفائت.



وشارك في حفل التكريم الوطني الذي جرى في ساحة الانفاليد في باريس نحو 2500 شخص بينهم عائلات الجنود الضحايا والعديد من المسؤولين السياسيين.



وحمل نعوش الجنود رفاق لهم في الجيش على وقع الطبول.



وبعدما تلا ماكرون اسماء ورتب الجنود الذين قضوا في اصطدام مروحيتين خلال عملية قتالية في شمال شرق مالي، أشاد بـ"شجاعتهم" و"صفاتهم الانسانية".



وقال قبل تقليدهم أوسمة "أنحني أمام تضحيتهم (...) لقد ماتوا من أجلنا جميعاً. ماتوا من أجل فرنسا، من أجل حماية شعوب الساحل، من أجل أمن مواطنيهم وحرية العالم".



وجرى التكريم في حضور رئيس مالي ابراهيم بوبكر كيتا إضافة إلى الرئيسين الفرنسيين السابقين نيكولا ساركوزي وفرنسوا هولاند ورئيس الوزراء إدوار فيليب ومسؤولي أبرز الأحزاب السياسية.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، مقتل 13 عسكريا فرنسيا في حادث بين مروحيتين في مالي؛ حيث تنشر باريس قوات تابعة لها هناك لمحاربة الإرهاب.

وقال بيان صادر عن الإليزيه: "وقع الحادث، مساء الإثنين، خلال عملية لمحاربة المتطرفين في الساحل".

وبحسب الرئاسة الفرنسية؛ فإن "الجنود القتلى هم 6 ضباط و6 مساعدين وكابورال سقطوا خلال معركة صعبة ضد الإرهاب في منطقة الساحل". 

وتنشر فرنسا نحو 4 آلاف جندي في دول الساحل الأفريقي في إطار عملية برخان لمكافحة الجماعات المسلحة.  

وتشهد المناطق الحدودية بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو مواجهات دامية بين جيوش هذه البلدان الـ3 من جهة والإرهابيين من جهة أخرى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يشيد مالي تضحيات الرئيس الفرنسي 13 جندي

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يكشف الأسرار الحقيقية لرحيل ميتشو عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ ساعة

عاجل.. أول ظهور لحمدي النقاز بعد هروبه من الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مدرب الأهلي السابق في الزمالك لخلافة ميتشو غدا

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من ميتشو بعد إقالته من تدريب الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك يختار بين 3 مدربين لخلافة ميتشو

منذ 34 دقيقة

عاجل.. ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة بني سويف

منذ حوالي 4 ساعات

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. القبض على جوهرة وزوجها بسبب "الفيديوهات الإباحية"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. خاص لـ"الفجر الرياضي" ميسي يتوج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. خبر سار لجماهير الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

منذ حوالي 3 ساعات

بعد إقالة ميتشو.. الزمالك يعلن اسم المدرب المؤقت

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت beIN Sports News بث مباشر حفل الكرة الذهبية اليوم مشاهدة حفل جائزة الكرة الذهبية بث مباشر اليوم «بالون دور 2019»

منذ ساعة

خاص لـ"لفجر الرياضي".. غياب أسم محمد صلاح عن مقاعد الضيوف وميسي الأقرب للفوز بالكرة الذهبية

منذ ساعة

مشاهدة حفل جائزة الكرة الذهبية بث مباشر beIN SPORT شاهد حفل الكرة الذهبية مباشرة ballon d'or live stream

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة بني سويف بكأس مصر

منذ ساعتين و 46 دقيقة

موضوعات متعلقة

ماكرون يزور الجنود الفرنسيين فى قوة برخان فى تشاد

ماكرون يشيد بالجنود الفرنسيين في الحرب ضد الإرهاب

تعيين "فاكون" قائد للقوة الفرنسية لحفظ السلام بالساحل الأفريقي

عاجل.. مقتل 13 جنديا فرنسيا في حادث بين مروحيتين في مالي

رئيس القوات المسلحة الفرنسية: النصر الكامل في أفريقيا "أمر مستحيل"

رئيس أركان الجيش الفرنسي يفند مزاعم إسقاط داعش طائرتي عسكريتين في مالي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:58 م

يلا شوت beIN Sports News بث مباشر حفل الكرة الذهبية اليوم مشاهدة حفل جائزة الكرة الذهبية بث مباشر اليوم «بالون دور 2019»

عاجل.. خاص لـ"الفجر الرياضي" ميسي يتوج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه

08:16 م

مشاهدة حفل جائزة الكرة الذهبية بث مباشر beIN SPORT شاهد حفل الكرة الذهبية مباشرة ballon d'or live stream

07:41 م

عاجل.. أول رد فعل من ميتشو بعد إقالته من تدريب الزمالك

07:59 م

عاجل.. أول ظهور لحمدي النقاز بعد هروبه من الزمالك

07:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status