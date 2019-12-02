أسامة رستم يكشف سبب تناقص الأدوية بشكل مستمر

قال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة الأدوية، إن تواجد الأدوية في الصيدليات حق لا يوجد فيها أي نزاع، وأي دولة تعتمد على الاستيراد مثل مصر، فمن الطبيعي أن يحدث تناقص، بسبب عدم التوافق بين التوقعات والاستهلاك، لافتَا إلى أن فترة نقص الأدوية يكون لفترة قصيرة.



وتابع نائب رئيس غرفة الأدوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حصرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن مصر دائمًا ما تعاني من نقص الادوية، ولتقليل من هذا الأمر لابد من زيادة الاستثمارات المصرية في صناعة الأدوية، حتى لا نعتمد الاستيراد.



ولفت إلى أن صناعة المواد الخامة الخاصة بالأدوية، أمر صعب في ظل وجود تنافس قوي من الهند والصين، مشيرًا إلى أنتاج مواد خام رخيصة مرتبط بإنتاج حجم كبير، معقبًا: "أي مصنع دواء في مصر، بيستورد المواد الخام من الخارج، لأنها أرخص من مصر".

