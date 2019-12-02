أمريكا تحذر رعاياها في تركيا من هجمات إرهابية محتملة

ذكرت صحيفة "جمهوريت" التركية، أن السفارة الأمريكية في أنقرة قامت بإرسال بريد الكتروني لمواطنيها في تركيا لتحذيرهم من احتمال حدوث هجمات ارهابية ، مؤكدة أن خطر الجماعات المتطرفة لا يزال قائما ، مشيرة الي ضرورة زيادة التدابير الأمنية خلال موسم العطلات.

وذكرت الصحيفة ، أن السفارة الأمريكية بواشنطن أكدت فىى الوقت الذى تعيش فيه أوروبا ويلات هجمات الجماعات المتطرفة، أوضح التحذير أن خطر قيام عمليات داخل تركيا من قبل الجماعات الإرهابية مستمرا، وخاصة في المناطق السياحية، ومراكز التسوق ،والمطارات، والنوادي الليلية والمطاعم ودور العبادة ،وأماكن تمركز السياح الأجانب".

كما تضمنت رسالة الولايات المتحدة الأمريكية لمواطنيها أيضا ضرورة توخي الحذر عند الذهاب للأماكن المزدحمة، مع إتخاذ التدابير الأمنية والإنتباه للبيئة المحيطة ومتابعة كافة الأخبار والتحذيرات التي يتم نشرها علي وسائل الإعلام.