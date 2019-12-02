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مفاجأة صادمة بشأن بطل فيديو جوهرة الإباحي

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:15 م
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فيديو جوهرة
فيديو جوهرة
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اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقاطع إباحية للراقصة جوهرة، وسرعان ما تناقلها رواد السوشيال ميديا، ليتصدر "فيديو جوهرة" ترند "جوجل".

فيديو جوهرة.. لا تعليق

ورفضت الراقصة جوهرة، التعليق على الفيديوهات الإباحية المنسوبة لها، واكتفت بنشر حالتها بأنها تشعر بالحزن عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، دون الحديث عن أي شيء.

بداية قصة فيديو جوهرة

فيديو جوهرة.. تناقل رواد مواقع التواصل، مقاطع تحت عنوان "فيديو جوهرة"، ليتضح أن هناك أكثر من مشهد للراقصة جوهرة، برفقة نفس الشخص.

فيديو جوهرة يتصدر محركات البحث

وتصدرت الراقصة جوهرة، مؤشر البحث "جوجل"، ولاقت الفيديوهات مشاهدات كبيرة جدا، وتنتشر على السوشيال ميديا بسرعة كبيرة ، ليس فقط في مصر بل في غالبية الدول العربية، حيث اهتم الكثير من المتابعين بشماهدتها.

بطل فيديو جوهرة يفجر مفاجأة

وقال خالد، صديق جوهرة، والذي كان بصحبتها في الفيديوهات: "أنا وجوهرة متزوجين"، في حين لم تؤكد أية مصادر حقيقة هذه العلاقة، ولم تعلن الراقصة الشهيرة عن هذا الزواج في أي تصريح.

فيديو جوهرة.. توثيق لعلاقتنا!

وأضاف على حسابه عبر "إنستجرام": "الفيديوهات، لنا ولم نفعل أي شيء، فهي زوجتي منذ فترة، ولم أرتكب أي جرم، وما فعلته هو توثيق لعلاقتي مع زوجتي، وتم سرقة هاتفي من قبل أحد الأشخاص وهو من سرب الفيديوهات".

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يصغرها بـ10 سنوات

وأصيب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بحالة من الذهول، عندما شاهدوا بطاقة، خالد الذي كان برفقة الراقصة جوهرة، والتي بينت عن عمره الحقيقي، وأنه من مواليد 1997، بينما تكبره جوهرة بـ10 سنوات، في مفاجأة كبيرة.




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