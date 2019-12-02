رودينا ياسين: رصد 3 مليار دولار لدعم المرأة الإفريقية أمر ملفت للانتباه

قالت الدكتورة رودينا ياسين، خبير الشؤون الإفريقية، إن كل الصحف العالمية تتحدث على أن مصر ترعى اقتصاد القارة الإفريقية، وهذا بسبب استضافة مصر أكثر من 3 مؤتمرات إفريقية خلال أسبوعين فقط، مضيفة أن المؤتمر الاقتصادي الإفريقي بشرم الشيخ، من المقرر أن يركز على دعم تمكين المرأة ماليًا، وهذا شيء جديد على القارة السمراء، خاصة أن المرأة غير مدمجة في بعض المجتمعات الإفريقية.



وتابعت خبير الشؤون الإفريقية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن رصد 3 مليار دولار لدعم مشروعات التنمية الخاصة بالمرأة الإفريقية، خاصة الصغيرة والمتناهية الصغر ملف للانتباه هذه المرة في المؤتمر الاقتصادي الإفريقي.



ولفتت إلى أن استضافة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة العشرين وإعلانه الهوية الإفريقية، دليل على وجود سياسية جديدة في المنطقة تعتمد على الإنسان ثم تحقيق الكفاءة الاقتصادية.

