خبير إقتصادي: زيارة البرلمان المصري طاقة أمل جديدة لدولة جنوب السودان



وأضاف الخبير الاقتصادى في تصريحات لـ "الفجر" ، إن زيارة البرلمان المصري والمناقشات والمباحثات التى أجراها مع نظيره من دولة جنوب السودان يلقى الضوء على اهتمام مصر بنقل خبراتها الفنية فى مجال الزراعة، وفى مختلف التخصصات وإحداث طفرة كبيرة في التنمية الزراعية التجارية وفى المستقبل ستكون صناعية لرفع من صادرات جنوب السودان وتعزيز الفرص الاستثمارية والاقتصادية للدولة.





وتابع الخبير الاقتصادي: " البرلمان المصري بحث أثناء الزيارة تفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين لإنشاء مزرعة نموذجية مُشتركة ونقل الخبرات المصرية إلى جنوب السودان، فى إنشاء وتنظيم المجالس السلعية فى المحاصيل الزراعية"، مؤكدًا قوة ذلك فى المردود الاقتصادى المحلى على دولة جنوب السودان بتصديرها للاغذية المغلفة للدول المجاورة بعد تطبيق تلك النظريات والاستفادة من الخبرات المصرية والتى رحبت بها دولة جنوب السودان والدعم الاقتصادي السياسى والتجاري للاشقاء.





قال الدكتور أحمد السيد الخبير الاقتصادي، إن زيارة البرلمان المصري اليوم لدولة جنوب السودان بمثابة إحتواء كامل لتأمين دولة جنوب السودان غذائيًا، والتى تعتمد على الواردات من الدول المجاورة لتأمينه بالرغم من أنها تمتلك مساحات شاسعة فى الأراضى مع وفرة كبيرة في العناصر البشرية ولكن الخلافات السياسية والنزاعات الداخلية أفسدت الإنتاج، ولكن مع تدخل دولة مصر أصبح الوضع يتجه نحو استقرار جنوب السودان.