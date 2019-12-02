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بعد إقالة ميتشو.. الزمالك يعلن اسم المدرب المؤقت

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 07:17 م
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الزمالك
الزمالك
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أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك إقالة الصربي ميتشو المدير الفني للفريق من منصبه بسبب سوء الأداء والنتائج في الفترة الماضية.


وكان مجلس الزمالك قد عقد في الساعات الماضية جلسة مع ميتشو قبل أن يتم اتخاذ قرار نهائي برحيله عن القلعة البيضاء خاصة بعد الخسارة الأخيرة من مازيمبي 3-0 في دوري أبطال إفريقيا.


واستقر الزمالك على منح عصام مرعي فرصة تدريب الفريق مؤقتاً لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي في الفترة القادمة.


ويقود مرعي تدريبات الفريق مساء اليوم تحضيراً لمواجهة الشرقية يوم الأربعاء المقبل في دور الـ32 ببطولة كأس مصر على ستاد القاهرة.


وكان الزمالك قد خسر من إنبي بهدفين مقابل هدف في الدوري ثم خسر من مازيمبي بثلاثية نظيفة في إفريقيا ليقرر على آثرها مجلس إدارة النادي إقالة الصربي ميتشو من تدريبات الفريق.
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ميتشو عصام مرعي الزمالك الدوري الافريقي اقالة ميتشو

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