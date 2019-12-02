"أسباب شخصية" جعلت والي باجة يقدم استقالته لرئاسة الحكومة

إثر الحادثة التي جدّت أمس الأحد 01 ديسمبر 2019، بجهة عين السنوسي التابعة لمنطقة عمدون من ولاية باجة، وتمثلت في انقلاب حافلة ووفاة 26 شخصا، قام والي باجة سليم التيساوي ظهر اليوم الإثنين 02 ديسمبر 2019، يتقديم إستقالته إلى رئاسة الحكومة وذلك "لأسباب شخصية"، وفق ما جاء في نص الاستقالة.





وفي تصريحاته الأخيرة، كان والي باجة قد أكد أنه باق على رأس الولاية، خاصة وأنه يرجّح أن يكون الحادث قد جدّ بسبب خلل بالحافلة أو الافراط فى السرعة، معتبرا حالة الطريق عادية.



