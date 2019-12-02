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"أسباب شخصية" جعلت والي باجة يقدم استقالته لرئاسة الحكومة

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 07:13 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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إثر الحادثة التي جدّت أمس الأحد 01 ديسمبر 2019، بجهة عين السنوسي التابعة لمنطقة عمدون من ولاية باجة، وتمثلت في انقلاب حافلة ووفاة 26 شخصا، قام والي باجة سليم التيساوي ظهر اليوم الإثنين 02 ديسمبر 2019، يتقديم إستقالته إلى رئاسة الحكومة وذلك "لأسباب شخصية"، وفق ما جاء في نص الاستقالة.

وفي تصريحاته الأخيرة، كان والي باجة قد أكد أنه باق على رأس الولاية، خاصة وأنه يرجّح أن يكون الحادث قد جدّ بسبب خلل بالحافلة أو الافراط فى السرعة، معتبرا حالة الطريق عادية.

وكانت حافلة تابعة لإحدى وكلات الأسفار الخاصة، كانت تقل 43 شخصا في إطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة في اتجاه عين دراهم، سقطت في مجرى وادي بعد تجاوزها لحاجز حديدي على مستوى منطقة "عين السنوسي" من معتمدية عمدون ولاية باجة.

ويذكر بأن الحادث الذي جدّ يوم أمس الأحد 01 ديسمبر 2019، أسفر عن وفاة 26 راكبا وتسجيل إصابات خطيرة في صفوف البقية، وتمّ نقلهم إلى مختلف مستشفيات العاصمة.
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