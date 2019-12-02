Advertisements
Advertisements
Advertisements

أستاذ علم اجتماع: 21,7% من طلاب الثانوية العامة يفكرون في الانتحار

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 07:21 م
Advertisements
الدكتورة عزة فتحي
الدكتورة عزة فتحي
هدى عبدالرازق
Advertisements
ناشدت الدكتورة عزة فتحي، أستاذ علم الاجتماع، الدولة أن تولي اهتمام بالصحة النفسية للمواطنين، ويكون تحت بند السرية، مثل أن يكون هناك خط ساخن يمكن للمواطن أن يتواصل من خلاله مع المختصين.

وأشار "فتحي"، خلال حوارها ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن هناك إحصائيات تابعة لوزارة الصحة تشير إلى أن 21.7% من طلاب الثانوية العامة يفكرون في الانتحار، مشددة على ضرورة الاهتمام بوجود الاخصائي الاجتماعي في المدارس للتواصل مع الطلاب.

وأضافت أستاذ علم الاجتماع، أن مرور الإنسان بصعوبات وأزمات ف حياته أمر طبيعي، حيث أن الإنسان خلق في كبد، معقبة: "مش كل واحد يقابل مشكلة في حياته ينتحر"، معتبرة أن طالب كلية الهندسة المنتحر يعاني من هشاشة نفسية.
Advertisements

أخبار تهمك

كارتيرون لـ"الفجر الرياضي": هذا شرطي لتدريب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خبر سار لجماهير الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

منذ ساعة و نصف

بعد حمدي النقاز.. انقلاب جديد في الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. كينو والبلايلي يدخلان دائرة ترشيحات الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فنان شهير يصاب بالفشل الكلوي

منذ حوالي 12 ساعة

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ يوم

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

موقف فرجاني ساسي من فسخ تعاقده مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

رسمياً.. الزمالك يعلن إقالة ميتشو من تدريب الفريق

منذ 36 دقيقة

تصرف رونالدو الغريب دليل قوي على تتويج ميسي بجائزة الكرة الذهبية

منذ ساعة و 27 دقيقة

ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الزمالك ينهي اتفاقه مع باتريس كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. القبض على جوهرة وزوجها بسبب "الفيديوهات الإباحية"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة بني سويف بكأس مصر

منذ ساعة و 13 دقيقة

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة بني سويف

منذ ساعتين و 22 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:53 م

رسمياً.. الزمالك يعلن إقالة ميتشو من تدريب الفريق

عاجل.. مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة بني سويف بكأس مصر

06:16 م

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

05:19 م

عاجل.. خبر سار لجماهير الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

05:58 م

عاجل.. الزمالك ينهي اتفاقه مع باتريس كارتيرون

03:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status