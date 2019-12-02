أستاذ علم اجتماع: 21,7% من طلاب الثانوية العامة يفكرون في الانتحار

ناشدت الدكتورة عزة فتحي، أستاذ علم الاجتماع، الدولة أن تولي اهتمام بالصحة النفسية للمواطنين، ويكون تحت بند السرية، مثل أن يكون هناك خط ساخن يمكن للمواطن أن يتواصل من خلاله مع المختصين.



وأشار "فتحي"، خلال حوارها ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن هناك إحصائيات تابعة لوزارة الصحة تشير إلى أن 21.7% من طلاب الثانوية العامة يفكرون في الانتحار، مشددة على ضرورة الاهتمام بوجود الاخصائي الاجتماعي في المدارس للتواصل مع الطلاب.



وأضافت أستاذ علم الاجتماع، أن مرور الإنسان بصعوبات وأزمات ف حياته أمر طبيعي، حيث أن الإنسان خلق في كبد، معقبة: "مش كل واحد يقابل مشكلة في حياته ينتحر"، معتبرة أن طالب كلية الهندسة المنتحر يعاني من هشاشة نفسية.

