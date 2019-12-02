Advertisements
Advertisements
Advertisements

تراجع قوي يهوي بمؤشرات البورصات الأوربية بنهاية التعاملات اليوم الإثنين

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 07:12 م
Advertisements
بورصة فرانكفورت
بورصة فرانكفورت
وكالات
Advertisements

أصيبت البورصات الأوربية بتراجع قوي هوي بمؤشراتها بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، متأثرة بتراجع "وول ستريت"، مع عودة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.

وتراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 1.6 بالمائة ليسجل 401.01 نقطة.

وهبط مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.8 بالمائة ليسجل 7285.9 نقطة.

وانخفض مؤشر "داكس" الألماني بنحو 2 بالمائة ليسجل 12964.6 نقطة.

وتراجع مؤشر "كاك" الفرنسي" بنحو 2 بالمائة إلى 5786.7 نقطة.

وتراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 1.1075 دولار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وول ستريت سعر اليورو مقابل الدولار التوترات التجارية البورصات الأوربية

أخبار تهمك

كارتيرون لـ"الفجر الرياضي": هذا شرطي لتدريب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك ينهي اتفاقه مع باتريس كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

موقف فرجاني ساسي من فسخ تعاقده مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خبر سار لجماهير الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة بني سويف بكأس مصر

منذ ساعة و 11 دقيقة

ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. كينو والبلايلي يدخلان دائرة ترشيحات الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد حمدي النقاز.. انقلاب جديد في الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. القبض على جوهرة وزوجها بسبب "الفيديوهات الإباحية"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة بني سويف

منذ ساعتين و 20 دقيقة

رسمياً.. الزمالك يعلن إقالة ميتشو من تدريب الفريق

منذ 34 دقيقة

تصرف رونالدو الغريب دليل قوي على تتويج ميسي بجائزة الكرة الذهبية

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. فنان شهير يصاب بالفشل الكلوي

منذ حوالي 12 ساعة

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

البورصات الأوربية تتراجع في الختام والفرنسية تغرد خارج السرب

ارتفاع البورصات الأوربية بنهاية التعاملات اليوم الخميس

تعافي البورصات الأوربية بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء بقيادة قطاع الإتصالات

البورصات الأوربية تتراجع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

البورصات الأوربية تتراجع بنهاية التعاملات ولندن تغرد خارج السرب

البورصات الأوربية تتراجع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء بقيادة السفر والترفيه

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:53 م

رسمياً.. الزمالك يعلن إقالة ميتشو من تدريب الفريق

عاجل.. مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة بني سويف بكأس مصر

06:16 م

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

05:19 م

عاجل.. خبر سار لجماهير الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

05:58 م

عاجل.. الزمالك ينهي اتفاقه مع باتريس كارتيرون

03:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status