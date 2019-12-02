تراجع قوي يهوي بمؤشرات البورصات الأوربية بنهاية التعاملات اليوم الإثنين





أصيبت البورصات الأوربية بتراجع قوي هوي بمؤشراتها بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، متأثرة بتراجع "وول ستريت"، مع عودة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.





وتراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 1.6 بالمائة ليسجل 401.01 نقطة.





وهبط مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.8 بالمائة ليسجل 7285.9 نقطة.





وانخفض مؤشر "داكس" الألماني بنحو 2 بالمائة ليسجل 12964.6 نقطة.





وتراجع مؤشر "كاك" الفرنسي" بنحو 2 بالمائة إلى 5786.7 نقطة.





وتراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 1.1075 دولار.