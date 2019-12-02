يوفنتوس على بعد خطوة من خطف صفقة برشلونة

ارتبط اسم ويليان بالرحيل عن اليوفي في الفترة الأخيرة، بسبب رغبة إدارة تشيلسي أن يجدد لعام واحد ورغبة اللاعب التجديد لعامين.





وبحسب موقع كالشيو ميركاتو الإيطالي، فإن مدرب اليوفي، ماوريسيو ساري، ومدرب "البلوز" السابق، مهتم بضم الظهير إيمرسون بالميري، والجناح ويليان إلى صفوف فريقه، واللذان عملا معهما خلال تواجده في "ستامفورد بريدج".