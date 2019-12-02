هاشم بحري: مليون شخص معرضون للاكتئاب في مصر



وأشارت "بحري"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن مواجهة الإنسان لأي مشكلة تعتمد على الصفات الشخصية له أولا، ثم المحيطين به، موضحًا أنه يوجد 40 نوع لمرض الاكتئاب.



وأضاف أن أشهر أنواع الاكتئاب هو الاكتئاب العقلي، والمصابون به هم الأكثر عرضة للانتحار، حيث يشكل الاكتئاب العقلي 1% من السكان وفقا لدراسات في مصر، أي أن هناك مليون شخص معرض للاكتئاب في مصر، وهناك 7% معرضون للاكتئاب المتوسط، كاشفا أن المنتحر قبل انتحاره يعطي إشارات أنه سيقدم على الانتحار قبل شهر ونصف من انتحاره فعليًا.



قال الدكتور هاشم بحري، رئيس قسم الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن كل إنسان له شخصية مختلفة عن الآخر، حيث يوجد شخصيات قوية، وأخرى هشة، وهناك عدة أمور تحدد طبيعة الشخصية منها علاقة الإنسان بربه، وعلاقته بأسرته.