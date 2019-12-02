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أشرف عبدالعزيز: القانون لا يجرم الشروع في الانتحار.. والأزمة مجتمعية

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 06:56 م
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أشرف عبد العزيز
أشرف عبد العزيز
كساب أحمد
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قال أشرف عبد العزيز، المحامي بالنقض، إن جريمة الانتحار لا نستطيع أن نجد لها توصيف قانوني، لأن القائم بهذه الجريمة مات، معقبًا: "الموضع خلص منقدرش نجرمه".

وتابع" عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث المساء"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، أن الشروع في الانتحار لا يمكن تجريمة أيضًا، لافتَا إلى أن المسؤول عن جريمة الانتحار هو المجتمع، مستطردًا: "مفيش حد بقى يساعد حد، بقينا قاسين على بعض، الانتحار عقوبة للمجتمع".

وطالب الشباب بضرورة اللجوء إلى الله وقت الضيق والأزمات لتهوين على أنفسهم، معقبًا: "لما تلجأ لربنا هتلاقي لكل مشكلة حل".
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الكلمات المفتاحية

مصر انتحار اخبار أشرف عبد العزيز

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