"مستقبل وطن": الجلسة الحوارية الأولى للأحزاب كنت مثمرة

كشف المهندس حسام الخولي، أمين عام حزب مستقبل وطن، تفاصيل استضافة الجلسة الثانية للحوار الوطني للأحزاب بحزب مستقبل وطن، موضحًا أنه تم عقد الجلسة الأولى منذ 3 أيام، وكانت تضم 4 أحزاب؛ مستقبل وطن، الإصلاح والتنمية، وحزب العدل، ومصر الديمقراطي.



وأشار "الخولي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الإثنين، إلى أن الجلسة الحوارية الثانية ستعقد غدًا، وستضم 7 أحزاب، مؤكدًا أنه سيتم عمل حوار مع جميع الأحزاب الوطنية.



وأضاف أن الحوار الأول كان مثمرًا للغاية، لافتًا إلى أن الأحزاب غير متفقة سياسيًا بنسبة 100% ولكن الحوار كان رائعًا، موضحًا أن الحوار الوطني للأحزاب يناقش مشروعات قوانيت متعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

