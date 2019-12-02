توقيع إتفاقية لصرف تمويلات وسداد أقساط شركة تمويلي من خلال مكاتب البريد

في إطار استراتيجية التعاون بين الهيئة القومية للبريد وشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، شهد معرض كايرو أي سي تي اليوم توقيع إتفاقية تعاون بين الطرفين يتم بموجبها صرف التمويلات وسداد قيمة الأقساط من خلال شبكة فروع البريد على مستوى الجمهورية البالغ عددها أربعة آلآف فرع، ومن المُقرر أن تدخل الإتفاقية حيز التنفيذ الفعلي خلال أيام وتتضمن الإتفاقية إستخدام أنظمة السداد الإلكتروني لهيئة البريد في خدمات منح التمويل والتحصيل بنشاط التمويل متناهي الصغر.





وقع الأتفاقية عن شركة تمويلي عمرو أبو العزم رئيس مجلس إدارة الشركة و العضو المنتدب، وعن هيئة البريد عصام الصغير رئيس الهيئة وذلك بحضور كلاً من الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحمد متولي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إن أي كابيتال القابضة للإستثمارات المالية.





وقال عمرو أبو العزم رئيس مجلس إدارة شركة تمويلي أنه بموجب الإتفاقية يمكن لعملاء شركة تمويلي سداد الأقساط وصرف التمويلات عبر شبكة فروع البريد على مستوى الجمهورية.





وأوضح أن هذه الإتفاقية تأتي في إطار خطة شركة تمويلي الهادفة لتوسيع قاعدة عملائها والوصول إليهم في أي مكان بجانب تيسير آليات وسرعة الحصول على التمويل وسداد قيمة الأقساط.





ومن جهته قال أحمد خورشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي أن الشركة سبق وأن وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة البريد يتم بموجبها تواجد شركة تمويلي في مقار البريد لتقديم خدماتها التمويلية لعملائها على مستوى الجمهورية حيث بدأت تمويلي التواجد الفعلي في 6 مقرات للبريد موزعة على محافظات الشرقية وبني سويف وسوهاج وقنا وبدأت تقديم خدماتها الفعلية للعملاء هناك.