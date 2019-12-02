محمد حماقي يكشف طقوسه قبل وبعد أي حفل غنائي



كشف حماقي، عن طقوسه قبل إحيائه أي حفل غنائي وبعده قائلا: "قبل أي حفل غنائي بقرأ قرآن وأدعي دائما أن ربنا يوفقني، وبجمع كل طاقتي وبركز، لأني بتوتر لأني بحس أني بغني لأول مرة في كل حفلة".



وأضاف حماقي: "بعد كل حفلة أول حاجة بعملها لما اركب العربية بمسك موبايلي، وأتابع جميع ردود الأفعال وأراء الجمهور عبر مواقع التواصل الاتماعي".



يشار إلى أن الفنان محمد حماقي، فاز بجائزة أفضل مطرب خلال عام 2019، كما فاز ألبومه الأخير "كل يوم من ده" كأفضل ألبوم، وذلك من خلال تصويت الجمهور باستفتاء مجلة "دير جسيت".



وحصل الفنان محمد حماقي، علي جائزة أفضل فنان بجوائز اختيار الأطفال "نكلوديون" في أبو ظبي، أثناء الحفل الذي أُقيم بشهر سبتمبر الماضي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد استضافته في كل من لوس أنجلوس ولندن ومكسيكو سيتي وبرلين.



وتم تكريم "حماقي" كأفضل فنان مصري وعربي وسط نخبة كبيرة من نجوم الفن، مما يُعتبر إنجاز كبير له لأنه المطرب الوحيد الذي مثل مصر في هذه الإحتفاليه الضخمة، وتُوج بلقب االنجم الغنائي المفضل.



يعيش الفنان المصري محمد حماقي، هذه الفترة انتعاشة فنية بكونه عضو لجنة تحكيم ببرنامج "ذا فويس"، وتم اختياره، كعضو لجنة تحكيم في برنامج "ذا فويس كيدز"، وبهذا يكون حماقي، المطرب المصري الوحيد الذي شارك في برنامجين من أهم البرامج في اكتشاف المواهب الغنائية بمصر والوطن العربي، بالإضافة إلي نجاح حفلاته الغنائية التي تحمل دائما شعار"كامل العدد".