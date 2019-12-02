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دجلة يفوز على بيلا ويصعد لدور الـ16 في كأس مصر
الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 04:49 م
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الفجر الرياضي
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حقق فريق وادي دجلة الفوز على ببلا برباعية نظيفة في دور الـ32 من بطولة كأس مصر ليصعد إلى دور الستة عشر ون رد في المباراة التي جمعتهما على ستاد بتروسبورت.
سجل رباعية دجلة كل من محمد رضا ورفيق كابو وعبد الكبير الوادي وعمرو محمد، في الدقائق 17 و37 و44 و93.
وبعد هذا الفوز هو الانتصار الأول لووادي دجلة في الموسم الجاري، حيث خاض 6 مباريات بالدوري، خسر في ثلاثة مباريات وتعادل فى مثلها.
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