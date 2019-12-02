ترحيل مجموعة جديدة من طالبي اللجوء الأفغان بألمانيا.. الأربعاء المقبل

نظمت وزارة شؤون اللاجئين الأفغانية، اليوم الإثنين، رحلة طيران جديدة لطالبي لجوء أفغان مرفوضين من ألمانيا إلى كابول قريباً.

وبلغ عدد القتلى والجرحى من المدنيين في النزاع في أفغانستان مؤخراً رقماً قياسياً جديداً، حيث سجلت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان نحو 1200 قتيل وأكثر من 3100 مصاب خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر الماضيين، وكان ذلك أعلى عدد لضحايا مدنيين في غضون 3 أشهر منذ بدء نظام التسجيل المنهجي على يد الأمم المتحدة في عام 2009.

ومنذ رحلة الترحيل الأولى من ألمانيا إلى أفغانستان في ديسمبرعام 2016، تمت إعادة إجمالي 756 رجلاً على متن 29 رحلة جوية من قبل السلطات الألمانية، وتعد هذه الترحيلات مثار جدل سياسي كبير، حيث إن الحرب ضد جماعة طالبان الراديكالية الإسلامية وتنظيم داعش لا تزال مستمرة.

وقال مسؤول بالوزارة، إنه من المقرر أن تصل مجموعة طالبي اللجوء المرفوضين الذين تعتزم ألمانيا ترحيلهم من ألمانيا، إلى العاصمة الأفغانية صباح الأربعاء المقبل.

ومنذ بداية العام الجاري، تم ترحيل أكثر من 200 رجل من ألمانيا إلى أفغانستان، وتمت إعادة اثنين منهما مجدداً إلى ألمانيا: "كان الأول مجرماً رفضت السلطات الأفغانية استقباله؛ لأنها اعتبرت أن هويته محل شك، كما اعتبرت السلطات حالته الصحية غير مستقرة. وتم عرضه على الطبيب في ألمانيا مرة أخرى، بحسب وزارة الداخلية الألمانية، ثم تم ترحيله إلى كابول مجدداً بعد أسابيع قليلة".





وفي الحالة الثانية، صرح الشخص بعد هبوط الطائرة بأنه مواطن إيراني، فقامت الشرطة الاتحادية بإعادته إلى ألمانيا كإجراء مبدئي.





يذكر أن مجرماً كان قد تم ترحيله من هامبورغ إلى أفغانستان في يوليو عام 2018، انتحر بعد فترة قصيرة من إعادته في كابول.