أبرزها رفع قدرات الشبكة إلى 58353 ميجاوات.. "القابضة للكهرباء" تستعرض انجازاتها خلال عام 2018/2019





أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنجازات الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة عن العام المالى 2018/2019، وذلك عقب انتهاء أمس الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة .





وأثنى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الجهود التى بذلها أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ، متمنياً دوام التوفيق والنجاح.





وأوضح المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة نجحت بفضل المساندة والدعم المستمر من جانب القيادة السياسية فى التغلب على التحديات التى واجهتها خلال الفترة الماضيه وتحقيق الإستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوه بين الإنتاج والطلب على الكهرباء وإستكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات أهمها :





- إضافة قدرات للشبكة القومية بلغت 3140 ميجاوات لترتفع القدرات الأسمية الى 58353 ميجاوات وترتفع الطاقة المولدة الى 199.3 مليار ك.و.س.





- الإستمرار فى رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة .





- إستكمال تنفيذ الخطة الموضوعه لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعه .





- التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات .





- تعزيز القدرة على التشغيل الاقتصادى لوحدات التوليد مما تحسن معه معدل إستهلاك الوقود مولد





( بدون محطات القطاع الخاص ) الى 189.9جرام / ك.و.س مقارنة 206.4 جرام ( ك . و. س ) عام 2017/2018 نتيجة إرتفاع نسبة مساهمة وحدات الدورة المركبة فى التوليد و إرتفاع نسبة مشاركة الغاز الطبيعى.





- إستكمال تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء وإستحداث العديد من الخدمات للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء ، هذا وقد بلغ عدد المشتركين 36.4 مليون مشترك بنسبة تطور 3.9 % عن العام السابق منهم حوالى 7أكثر من 8 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 22% من إجمالى عدد المشتركين .





- تعزيز إدارة السيولة النقدية المتاحة لتأمين سداد الإلتزامات الحتمية ومستحقات قطاع البترول حيث تم سداد كامل الإلتزامات المستحقة عن أعباء القروض المباشرة دون تأخير مع سداد جزء من أعباء القروض المعاد إقراضها و المضمونه بالإضافة الى سداد حوالى 52% من قيمة مسحوبات المواد البتروليه عام 2018/2019 منهم حوالى 17 مليار جنيه سداد نقدى من الشركة القابضة لكهرباء مصر .





- إستكمال تطوير منظومة الحوكمة بما يدعم انظمة الرقابة الداخلية ويعزز من سياسات الإفصاح والشفافية ، حيث تم إنشاء لجان مراجعة وإدارات عامة للمراجعة الداخلية والإلتزام وذلك بكل من الشركة القابضة وشركاتها التابعة وعقد دورات تدريبية لمجالس إدارات الشركات فى هذا المجال .





- تنفيذ إستثمارات بالشركة القابضة وشركاتها التابعة هذا العام بحوالى 53.2 مليار جنيه منها حوالى 8.9 مليار جنيه إستثمارات تخص محطات الشركة القابضة بمواقع ( العاصمة الإدارية الجديدة ، البرلس ، بنى سويف).





- التنسيق مع وزارة المالية ووزارة البترول و الثروة المعدنيه لفض التشابكات المالية بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة وبين وزارة المالية و قطاع البترول وسيكون لفض هذه التشابكات أثار ايجابية كبيرة على القوائم المالية للشركات .





- التنسيق المستمر مع وزارة المالية بشأن إنهاء التصادق على متأخرات الجهات الحكومية والأجهزة التى تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة حيث بلغت نسبة التصادق حوالى 95% من قيمة المتأخرات فى 30/6/2019 و سداد تلك المستحقات مباشرة لقطاع البترول خصماً من المديونية المستحقه على شركات الكهرباء.





- إستكمال إجراءات تنشيط التحصيل من المديونيات المتراكمة على شركات مياه الشرب والصرف الصحى وعلى شركات قطاع الأعمال البالغة نحو 15.4 مليار جنيه ، حيث تم :-​





- الاتفاق بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات قطاع الاعمال القابضة الثلاث ( المعدنيه ـ الكيماوية ـ الغزل والنسيج التى تتركز لديهم المديونية بنسبة تجاوز 98%) على توقيع بروتوكول لتسوية المديونية المستحقه على شركات قطاع الأعمال ووضع الية لسداد الفواتير الشهرية.





- الاتفاق بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى لجدولة المديونيه على اقساط شهرية لمدة 60 شهر مع سداد الاصدرات الشهرية بنسبة 70% نقداً .



