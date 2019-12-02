بالأرقام.. حصاد الدورة 41 لمهرجان "القاهرة السينمائي"

40 ألف مشاهد لأفلام الدورة 41.. و43 عرضا كامل العدد



13 عرض سجادة حمراء بحضور صناعها والنجوم.. و72 ندوة للأفلام.. و"أيام القاهرة" حاضرة بأكثر من 25 ورشة ومحاضرة وحلقة نقاشية



عدد الضيوف الأجانب 550 منهم 150 حضروا على نفقتهم الخاصة لمتابعة أنشطة المهرجان



المهرجان يوقع على ميثاق 5050 للمساواة بين المرأة والرجل، ويؤهل أفلامه للمنافسة على الأوسكار 2020





اقترب من الجمهور بتوقيع بروتوكول مع جامعة القاهرة.. ويخلد اسم مديره الفني بجائزة يوسف شريف رزق الله



كرم تيري جيليام وشريف عرفة بالجائزة التقديرية.. ومنة شلبي ونادين لبكي بجائزة التميز.. ومنح تكريمات خاصة لمدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، والممثل والمخرج الأمريكي، وليام جورج الشهير بـ "بيلي زين"، وكاتب السيناريو والمخرج المكسيكي جيرمو أرياجا



شهد اطلاق جائزة النقاد العرب للأفلام الأوربية ومسابقة iRead Awards وقمة Middle East Media Initiative .. ومبادرة نجوم الغد العرب



على مدار 10 أيام، حرص ما يقرب من 40 ألف من جمهور السينما ومحبيها، التوافد بكثافة على دار الأوبرا المصرية، لمشاهدة أكثر من 150 فيلما ممثلة لـ63 دولة عرضت في الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكانت الانطلاقة بفيلم الافتتاح "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، الذي أعيد عرضه بالمجان في اليوم التالي 21 نوفمبر، وشهد إقبالا كبيرا جدا من الجمهور، حتى قبل أن يفتح شباك التذاكر أبوابه. على مدار 10 أيام، حرص ما يقرب من 40 ألف من جمهور السينما ومحبيها، التوافد بكثافة على دار الأوبرا المصرية، لمشاهدة أكثر من 150 فيلما ممثلة لـ63 دولة عرضت في الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكانت الانطلاقة بفيلم الافتتاح "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، الذي أعيد عرضه بالمجان في اليوم التالي 21 نوفمبر، وشهد إقبالا كبيرا جدا من الجمهور، حتى قبل أن يفتح شباك التذاكر أبوابه.



شهدت الدورة 41، توسعات كثيرة على مستوى الفعاليات، وكانت جاذبة لانطلاق كثير من المبادرات التي تخدم الصناعة، مما انعكس بشكل إيجابي على سمعة المهرجان، وسهل عملية إقناع الرعاة والشركاء من القطاع الخاص بدعم المهرجان، فكانت نصف ميزانية الدورة 41 على الأقل من القطاع الخاص، قدم منها المهرجان دعم لصناع الأفلام تصل قيمته إلى 200 ألف دولار، عبر ملتقى القاهرة لصناعة السينما، وجوائز بقيمة مالية مثل جائزة يوسف شريف رزق الله (الجمهور) بقيمة 20 أفل دولار، وجائزة أفضل فيلم عربي بقيمة 15 ألف دولار.



المهرجان احتفى خلال الدورة 41 بالسينما المكسيكية، وشمل برنامج التكريم عرض 8 أفلام، أما على مستوى لجان التحكيم، حرص المهرجان على انتقاء عناصر سينمائية مهمة للمشاركة في لجان تحكيمه بشكل عام، والمسابقة الدولية بشكل خاص، فكان المخرج وكاتب السيناريو الأمريكي ستيفين جاجان الحاصل على الأوسكار والجولدن جلوب والبافتا، رئيسا للجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة 41.



فيما يلي، يقدم مهرجان القاهرة السينمائي، بالأرقام حصاد الدورة 41 التي أقيمت خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر 2019:



* شهدت الدورة 41، عرض 150 فيلما، من بينها 21 فيلما قصيرا، بالإضافة إلى 21 فيلما من كلاسيكيات السينما المصرية المرممة، ليكون الإجمالي أكثر من 170 فيلما، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



* طوّر المهرجان من طريقة اختيار الأفلام المشاركة، مستعيضًا عن لجنة المشاهدة الكلاسيكية بنظام المبرمجين المتخصصين في مناطق العالم، مع الاستعانة بعدد من المستشارين الدوليين المتطوعين دون أجر، مما مكن فريق البرمجة من إنهاء عمله مبكرًا وتشكيل برنامج متوازن من حيث تمثيل كافة مناطق العالم بأفلام حديثة متميزة.



* وصل عدد ضيوف المهرجان الأجانب هذا العام إلى 550 منهم 150 على الأقل حضروا على نفقتهم الخاصة لمتابعة أنشطة المهرجان.



* شهدت الدورة إقبالا جماهيريا كبيرا، اقترب من 40 ألف مشاهد حسب شركة تذكرتي التي تولت حجز التذاكر لأفلام الدورة 41، ووصلت عدد العروض كاملة العدد 43 فيلما، وانتظمت عروض جميع الأفلام في موعدها باستثناء فيلم وحيد هو بروكسيما؛ لم يعرض بسبب اعتذار الموزع في اللحظة الأخيرة، وجميع العروض تمت بدقة تقنية متميزة ولم يتلقى المهرجان أي شكوى من أي صانع أفلام بخصوص جودة الصورة والصوت خلال عرض فيلمه.



* شهدت عروض "الجالا" اليومية حضورا لافتا من نجوم السينما المصرية، الذين لم يعد وجودهم يقتصر على حفلي الافتتاح والختام فقط، بل صاروا يظهرون بشكل يومي على سجادة المهرجان الحمراء ليمنحوها مزيدا من الجاذبية ويستمتعوا بحضور مجموعة من أبرز أفلام العام.



* تضمنت العروض 72 ندوة فيلمية نقاشية أقيمت مع صناع الأفلام بعد نهايتها، بالإضافة إلى 50 تقديم من قبل النقاد لأفلام لم يحضر صناعها.



* نظمت منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما"؛ 3 ورش تدريبية لمحترفي السينما والتلفزيون بالتعاون مع (SCREEN BUZZ لتطوير السيناريو التليفزيوني - EAVE On Demand لتطوير السيناريو السينمائي - Film Independent للإنتاج الإبداعي)



* عقدت منصة أيام القاهرة لصناعة السينما، 25 محاضرة وجلسة نقاشية.. أقيمت في موعدها بالكامل باستثناء جلسة (الواقع الافتراضي والسينما) بسبب اعتذار أحد ضيوفها، ومحاضرة المخرج المكسيكي كارلوس ريجاديس لاعتذاره عن الحضور لمصر في اللحظات الأخيرة.



* قدم ملتقى القاهرة السينمائي في نسخته السادسة، 15 جائزة بقيمة تصل إلى 200 ألف دولار، وتنافس عليها هذا العام 16 فيلما من 16 مشروعاً تنوعت بين الروائي والوثائقي، في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، وتنتمي المشروعات إلى مصر ولبنان والأردن واليمن وفلسطين والعراق وسوريا وتونس.



* الجمهور كان له موعد مع ثلاثة من المكرمين، يوم الجمعة 21 نوفمبر، عبر مؤتمر صحفي للمخرج شريف عرفة أداره الناقد طارق الشناوي، ومحاضرة للمخرج تيري جيليام أدارها المخرج عمرو سلامة، وحوار للفنانة منة شلبي المكرمة بجائزة فاتن حمامة للتميز أدارها الناقد جاي وايسبرج من مجلة فاريتي.



* احتفى المهرجان بالصحوة التي تشهدها السينما السودانية بعد 30 سنة من غياب السينما في السودان، عبر مناقشة بحضور المخرجين الذين حققوا جوائز في المهرجانات الكبرى، وهم؛ المخرج أمجد أبو العلا مخرج فيلم "ستموت في العشرين"، ومروة زين مخرجة فيلم "الخرطوم أوفسايد"، وطلال