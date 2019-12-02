أشرف عبد الباقي يوجه رسالة شكر لجمهوره بعد انتهاء مسرح مصر

نشر الفنان أشرف عبد الباقي، شاكرا لجمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة"تويتر".





وكتب "عبد الباقي" قائلا: "‏بنشكر جمهورنا الجميل اللي وقف معانا علي مدار ٧ سنين و انبسط معانا في ١٣٠ مسرحية، بشكر شباب مسرح مصر اللي بقوا نجوم و احترامهم و تفضيلهم للمسرح.



وأضاف "عبد الباقي" قائلا: بنشكر كل واحد داخل و خارج الكواليس و تعب معانا عشان نوصل للاحنا فيه بنحبكم، إلي اللقاء في أعمال قريبة إن شاء الله.





وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: احنا اللي بنشكرك يا فنان على تعبك ومجهودك وتقديمك للعمل راقي، بنحبك جدا.



وعلى صعيد أخر مسرح مصر عبارة عن نوع من المسرحيات بشكل جديد ومميز على شكل حلقات منفصلة ، بحيث تكون كل حلقة باسم ومضمون مختلف في إطار كوميدي ترفيهي ساخر.







"مسرح مصر" بطولة الفنان أشرف عبد الباقي ، علي ربيع ، دينا محسن ،محمد أنور، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، كريم عفيفي، تأليف وإخراج نادر صلاح الدين.