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احتجاجات بشأن قضايا الإغتصاب في الهند

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 03:31 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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امتدت الاحتجاجات بشأن اغتصاب وقتل طبيبة بيطرية يبلغ من العمر 27 عامًا إلى مدن في أنحاء الهند اليوم الاثنين حيث طالب الناس بعقوبات صارمة وسريعة بما في ذلك جرائم القتل العلني لوقف الجرائم ضد النساء.

وقالت الشرطة، إن المرأة تعرضت للاغتصاب وتم خنقها وأشُعلت النار في جثتها في 27 نوفمبر على مشارف مدينة حيدر أباد الجنوبية.

وتم القبض على أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 20 و28 عامًا فيما يتعلق بالجريمة.

وقال المحتجون والمشرعون إنهم يريدون من السلطات ضمان معالجة قضايا الاغتصاب على وجه السرعة ومعاقبة المدانين على الفور، على غرار المطالب التي أثيرت بعد اغتصاب عصابة قاتلة لشابة في نيودلهي في عام 2012 والتي تسببت في الغضب والإدانة الدولية.

وفي مدينة كولكاتا الشرقية، حيث تم التخطيط للاحتجاجات على مدار اليوم، قال طالب جامعي باندانا موندال أنه أصبح من الصعب الجلوس والمشاهدة بصمت.

ولقد حان الوقت للسير في الطريق والسعي إلى فرض عقوبات أسرع على الجناة. وقالت إن عملية القانون تبدو بطيئة ولا يوجد أي رادع.

وسجلت الشرطة الهندية أكثر من 32.500 حالة اغتصاب في عام 2017، وفقًا للبيانات الحكومية.

ولكن ما زال هناك عشرات الآلاف من هذه القضايا عالقة في المحاكم، مما يعيق الضحايا وعائلاتهم في كثير من الأحيان أثناء تصفحهم النظام القانوني البطيء والمرهق.

وفي عام 2017، على سبيل المثال، لم تفصل المحاكم إلا في حوالي 18300 قضية تتعلق بالاغتصاب، وظلت أكثر من 127800 قضية معلقة في نهاية العام.

فلافيا أغنيس محامية حقوق المرأة لرويترز، إنه أمر محبط للغاية بالنسبة للضحية.

ولكن في إشارة إلى المزاج العام المتقلب، اقترح أحد المشرعين في مجلس الشيوخ في الهند أنه ينبغي تجنيد المغتصبين أمام الجوجاء.

وقال جايا باتشان، أعرف أنها قاسية بعض الشيء، ولكنني أعتقد أن هذا النوع من الناس يجب أن يُحضر علنًا ويعدموا.

وفي حيدر أباد، التي شهدت أكبر الاحتجاجات، طالب نشطاء الطلاب المرتبطون بحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بعقوبة الإعدام.

وقالت سيريشا، التي أعطت اسمًا واحدًا: نطالب بمحاكمة المذنبين علنًا.

وفي احتجاج في نيودلهي، قالت طالبة جامعية أديت بوروهيت البالغة من العمر 19 عامًا إنها غاضبة جدًا ومحبطة لدرجة أنها تركت صفوفها وخرجت منها.

وأضافت، إذا كانوا المتهمون أمامي، لقتلتهم.

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الكلمات المفتاحية

الهنود الاحتجاجات الهندية الإغتصاب

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