Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد حفل الكرة الذهبية والقنوات الناقلة

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 02:29 م
Advertisements
الكرة الذهبية
الكرة الذهبية
Advertisements
موعد حفل الكرة الذهبية
يبدأ حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية لعام 2019، اليوم الإثنين الموافق 2/12/2019 في تمام الساعة الـثامنة والنصف بتوقيت اقاهرة، والتاسعة والنصف بتوقيت السعودية، في باريس، وينتظر كلا من برشلونة وريال مدريد على أحر من الجمر، لمعرفة من الذي سيحقق الفارق بينهما، حيث حصل الثنائي على الكرة الذهبية حوالي 11 مرة. 

وسيُسلم اليوم جوائز أخرى بخلاف الكرة الذهبية، حيث يتم تسليم جائزة جائزة كوبا لأفضل لاعب تحت سن 21 عاما، زجائزة "ليف ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم.

القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية
وتُقدم مجلة فرانس فوتبول جائزة الكرة الذهبية للذي يستحقها اليوم، وسيُذاع الحفل عبر قناة beIN sport الإخبارية المفتوحة على قمر نايل سات، وقمر عرب سات.

وهناك شائعات تكشف أن محمد صلاح سيحصد المركز الثالث، ومن جانبها تعتمد مجلة "فرانس فوتبول" على أصوات صحفيين رياضيين من حول العالم، للتصويت لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موعد حفل الكرة الذهبية حفل الكرة الذهبية جائزة الكرة الذهبية الكرة الذهبية القنوات الناقلة

أخبار تهمك

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني

منذ حوالي 18 ساعة

صدمة برشلونة في مدافعه الجديد

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مفاجأة.. نجم الأهلي على أعتاب فيورنتينا الإيطالي

منذ حوالي 9 ساعات

التهديد بالطرد أول رد فعل من مرتضى منصور على تمرد نجوم الزمالك

منذ ساعتين و 49 دقيقة

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ يوم

عاجل.. إقالة ميتشو من تدريب الزمالك.. ما الحقيقة؟

منذ أقل من ساعتين

هدف ميسي اليوم في شباك أتلتيكو مدريد Messi Goal

منذ حوالي 18 ساعة

بعد حمدي النقاز.. انقلاب جديد في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

اسمان جديدان يدخلان ترشيحات تدريب الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. فنان شهير يصاب بالفشل الكلوي

منذ حوالي 7 ساعات

ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. 100 ألف دولار ثمن طرد "ميتشو" من الزمالك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تصريحات نارية لوزير الموارد المائية الإثيوبي بشأن سد النهضة: أحرزنا تقدما كبيرا

منذ ساعة و نصف

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

منذ يومين

موضوعات متعلقة

موعد وتوقيت حفل الكرة الذهبية والقناة الناقلة

توقيت حفل الكرة الذهبية والقناة الناقلة

التفاصيل الكاملة لجوائز "فرانس فوتبول".. محمد صلاح على موعد مع التاريخ

موعد وتوقيت حفل الكرة الذهبية والقناة الناقلة

مشاهدة حفل جوائز THE BEST اختيار الأفضل في العالم الآن beIN SPORT YOUTUBE

تعرف على موعد حفل الكرة الزهبية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:01 م

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

12:17 ص

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

10:27 ص

بعد حمدي النقاز.. انقلاب جديد في الزمالك

11:35 ص

عاجل.. 100 ألف دولار ثمن طرد "ميتشو" من الزمالك

12:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status