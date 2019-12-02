موعد حفل الكرة الذهبية والقنوات الناقلة

موعد حفل الكرة الذهبية

يبدأ حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية لعام 2019، اليوم الإثنين الموافق 2/12/2019 في تمام الساعة الـثامنة والنصف بتوقيت اقاهرة، والتاسعة والنصف بتوقيت السعودية، في باريس، وينتظر كلا من برشلونة وريال مدريد على أحر من الجمر، لمعرفة من الذي سيحقق الفارق بينهما، حيث حصل الثنائي على الكرة الذهبية حوالي 11 مرة.





وسيُسلم اليوم جوائز أخرى بخلاف الكرة الذهبية، حيث يتم تسليم جائزة جائزة كوبا لأفضل لاعب تحت سن 21 عاما، زجائزة "ليف ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم.





القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية

وتُقدم مجلة فرانس فوتبول جائزة الكرة الذهبية للذي يستحقها اليوم، وسيُذاع الحفل عبر قناة beIN sport الإخبارية المفتوحة على قمر نايل سات، وقمر عرب سات.



