محافظ المنوفية: 2 مليار جنيه حجم استثمارات المنطقة اللوجستية .. والتنفيذ خلال 3 سنوات





قال الدكتور هاني الفقي ، رئيس مجلس إدارة شركة ستونز ديستركت للتطوير والاستثمار العقاري ، نحتفل اليوم بوضع حجر أساس منطقة لوجيستية بمحافظة المنوفية، وتضم مول تجاري وفندق ومنطقة تجارية خدمية ونادي رياضي إجتماعي علي أعلى طراز الأنظمة الدولية لإدارة المناطق التجارية علي مساحة ٥٤٦٠٠ متر مربع .





وأضاف الفقي ، أن حجم الإستثمارات بالمشروع تتجاوز 2 مليار جنيه ، موضحا أن مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات على مراحل أولها بعد عام ونصف من وضع حجر الأساس .





وتابع "الفقي"، أنه سيتم جذب نحو 60 علامه تجارية عالمية فى المشروع لأول مره في السوق المحلي بنظام الفرنشايز ، لافتا إلي أن المشروع يضم 300 محل تجاري في مختلف القطاعات .





وأوضح "الفقي"، أنه اختار الاستثمار في الدلتا نظرا لما تمتلكه من مزايا حيث يسكنها نحو 45 مليون مواطن أي أكثر من ربع سكان مصر، حيث يوفر المشروع ما يزيد عن ٥٠٠٠ فرصة عمل من خلال إكاديمية سيتم تدشينها لتدريب الشباب بالتعاون مع الجامعات المصرية ومحافظة المنوفية ، مؤكدًا أنه سيتم تخصيص 5 % من الوظائف بالمشروع لذوي الإحتياحات الخاصة .



