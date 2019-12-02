شاهد أول ظهور لـ "حمو بيكا" من الطائرة بعد شائعة القبض عليه

نشر مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا ، بث مباشر عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهو على متن الطائرة المتجه بيه لدولة الأردن، لاحياء حفلًا غنائي جديد بمصاحبة فرقته.





وروج " بيكا "، من خلال البث، لحفلته المنظمه على خشبة مسرح صالة الأمير بالمدينة الرياضية، واشار أنه بالطائرة ولم يتعرض لأي عواقب داخل المطار ولم تتأثر إجراءت سفره بالشائعات التي روجت خلال الأيام الماضية، حول القبض عليه بـ"أسيوط".





ومن المقرر أن يقدم حمو بيكا، باقة من مهرجاناته الشعبية التي حصدت نجاحًا كبيرًا، وملاين المشاهدات عبر موقع الفيدوهات العالمي "يوتيوب"، منها "هاتلي فوتكا وجيلفاز"، و"ورب الكون ميزنا بميزة"، وغيرها.





وكان حمو بيكا ، قد قدم اعتزارًا رسميًا لنقيب المهن الموسيقية أمير الغناء العربي هاني شاكر، بعد اقتحامه للنقابة المهن الموسيقية، على إثر رسوبه في امتحان القبول بالنقابة، ولم يتمكن من الحصول على تصاريح لإحياء حفلات بمصر.



