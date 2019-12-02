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وزارة الدفاع: انفجار عبوة ناسفة أمام سيارة شرطة روسية في سوريا

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 02:18 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت أمام سيارة شرطة مدرعة روسية في سوريا.

ووفقًا لبيان الوزارة، فقد وقع الحادث أثناء قيام دورية روسية تركية مشتركة بإجراء استطلاع للطريق على بعد حوالي 1.5 كيلومتر إلى الغرب من بلدة في حي كوباني بمحافظة حلب في شمال سوريا.

وقالت الوزارة، إن الجنود الثلاثة الذين كانوا في السيارة وقت الانفجار أُصيبوا بجروح طفيفة لا تهدد حياتهم. كان هناك بعض الأضرار التي لحقت السيارة كذلك.

كانت كوباني، المعروفة رسمياً باسم عين العرب، أحد مراكز الحكم الذاتي الكردي المعلن في شمال سوريا. غادر الجيش الأمريكي قواعد بالقرب من كوباني في أعقاب إطلاق عملية ربيع السلام في تركيا. بعد محادثات مع الأكراد، دخل الجيش السوري إلى المدينة.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع التركية يوم الاثنين 25 نوفمبر، استكمال الدورية البرية المشتركة الـ11 بين القوات التركية والروسية في الشمال السوري.

وأوضحت الدفاع التركية في بيان، أن الدورية المشتركة، جرت بين مدينة القامشلي وبلدة ديريك الواقعتين شرق الفرات.

وأضاف البيان أن 4 مركبات تركية و4 روسية، شاركت في الدورية البرية، بالإضافة إلى طائرات مسيرة.

كما أشار البيان أيضاً، إلى أن الدورية جرت على مسار بعمق 10 كيلو متر، وامتداد 58 كيلو متر.

ويأتي تسيير الدوريات البرية المشتركة، بموجب اتفاق سوتشي الذي أبرم بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، حول الوضع في شرق الفرات السورية.

في 22 أكتوبر، أبرمت تركيا وروسيا مذكرة تتضمن شروطًا مفصلة للانسحاب السلمي للقوات الكردية على مسافة 18.6 ميلًا من الحدود التركية. وتتضمن الوثيقة المكونة من 10 نقاط بعثات دورية مشتركة دورية لضمان تنفيذ الصفقة.

ففي 9 أكتوبرالماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من الأكراد، وبزعم إنشاء منطقة أمنه لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

يأتي اعتماد المذكرة بعد عملية عسكرية استمرت أسبوعًا شنتها تركيا في 9 أكتوبر وسعت إلى تخليص المنطقة من قوات سوريا الديمقراطية التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية بسبب علاقاتها مع حزب العمال الكردستاني.
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الكلمات المفتاحية

كوباني عين العرب سوريا روسيا تركيا

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